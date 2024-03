Arnaques, crimes et vies de château

L’Ukraine se bat contre la Russie depuis deux ans maintenant, et une nouvelle frontière se dessine, floue, poreuse. L’Union européenne s’étend à l’Est, tandis que le Kremlin contre le mouvement – politiquement et militairement. Dans cette zone grise, tous les coups sont permis. Acheter une banque en Lettonie, couver un stock de munitions en Moldavie, se faire passer pour mort en Ukraine, résister par tous les moyens au dictateur biélorusse... Intrigants et résistants étendent le domaine de leurs luttes. Finiront-ils par se faire rattraper ?

L’histoire derrière la couverture « Quintin Leeds, le directeur artistique de XXI, voulait du mouvement, un style cursif, raconte l’illustrateur Antoine Moreau-Dusault. Le crayon gras s’est imposé naturellement. J’ai travaillé dans l’urgence et sans reprises, avec la B.O. de La Mort aux trousses dans les oreilles.Thank you Bernard Herrmann ! »

Ils trompent l’œil de Minsk

À 30 kilomètres de la frontière avec leur pays, la dernière dictature d’Europe, des exilés biélorusses réfugiés dans un château près de Vilnius organisent, à leurs risques et périls, la révolution hors les murs. Dans la capitale lituanienne, ils craignent d’être empoisonnés par les espions du dictateur Alexandre Loukachenko.

Une bande à part

Faut-il craindre une extension du conflit russo-ukrainien à la Transnistrie, alors que des élus de cette région de Moldavie ont récemment demandé la protection de Moscou ? Très convoité, le petit territoire séparatiste dort sur une poudrière : 20 000 tonnes de munitions héritées de la Seconde Guerre mondiale. Il suffirait d’une étincelle. L’explosion ferait le même effet qu’une bombe atomique de dix tonnes et provoquerait des dégâts à cinquante kilomètres à la ronde, a estimé une équipe d’universitaires moldaves lors de la dernière visite de la mission internationale à cet État fantôme. Bloquée entre son parrain russe et son voisin ukrainien, la Transnistrie est devenue un nœud gordien délaissé, que personne ne veut trancher. Nos reporters y ont fini en détention. Ils racontent.

Décédé, il menait grand train

En Ukraine, un oligarque peut se faire passer pour mort, puis acquérir un château en Bourgogne, ouvert à la visite. L’homme a bien failli ne jamais être démasqué. Mais il ne payait pas ses jardiniers. Alexandru, jeune Moldave fraîchement débarqué en France, avait signé pour être le chauffeur de ce « Monsieur Rudolph ». Trois ans plus tard, il atterrit au tribunal aux côtés de son patron. Le procès a mis au jour un échafaudage d’escroqueries.

Dans ce dossier du numéro 64 de XXI, en vente en librairie et dans notre boutique, vous découvrirez la folle vie de Roger Tamraz, entre Riga et Paris. Cet intermédiaire a passé sa vie dans les coulisses du pouvoir, à la recherche de belles histoires destinées à convaincre États, entreprises ou grandes institutions de débourser des milliards de dollars sur une idée. Un jour, l’homme s’est vu également en haut de l’affiche : à la présidence d’une banque. Avec sept associés utilisés comme prête-noms, le casting était parfait. Mais le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. XXI a mené l’enquête.

Et bien d’autres récits à découvrir...

Un entretien peu policé. Depuis vingt ans, le sociologue Cédric Moreau de Bellaing questionne le rôle de la police dans la société. Son constat : les jeunes recrues n'ont pas le même rapport à la violence et à l'autorité que leurs aînés. Par Ramsès Kefi.

Un reportage déroutant. Au Niger, le tronçon de route entre Agadez et Arlit incarne le déclin des rêves industriels post-coloniaux. Par Amaury Hauchard.

Un portfolio glacial. À la poursuite des narvals et des ours, avec les derniers chasseurs inuits du Groenland. Par Tiina Itkonen.

Une bande dessinée old-school. Dans les années 1970, braquages et attaques de fourgons sont devenus la signature des voyous de la banlieue sud de paris. Ces « papys gangsters » racontent. Seulement dans la revue papier. Par Brendan Kemmet et Rica.

Une enquête en zone à risque. Des mercenaires venus de France et de Roumanie, officiellement pour former une armée congolaise en débandade logent dans des palaces, conseillent les ministres. Ces anciens soldats d'élite, fort bien payés et sans allégeance ont parlé à XXI. Par Olivier Liffran et Joan Tilouine.

