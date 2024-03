À voir, à lire sur l’Ukraine et les gros bluffs

Au refuge des oligarques

L’Argent russe et la Suisse De Christof Franzen (Suisse, 2023)

Documentaire. La Suisse, paradis de l’argent russe ? Les chiffres exacts sont inconnus. Certains parlent de 200 milliards de francs (environ 210 milliards d’euros). Malgré une législation plutôt stricte et des sanctions massives depuis le début de la guerre en Ukraine, le petit État serait toujours un refuge pour les capitaux de l’élite russe. Le journaliste suisse Christof Franzen remonte le fil de l’histoire depuis son premier portrait d’oligarque ayant fait fortune à une époque où Poutine n’était pas encore président. Mêlant images d’archives et entretiens, son enquête cherche à comprendre pourquoi son pays reste si attractif pour les fonds russes.

Le ver dans la Grosse Pomme

Inventing Anna De Shonda Rhimes (Netflix, 2022)

Série. Production de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal), Inventing Anna est inspirée d’une histoire vraie qui a défrayé la chronique dans les années 2010. À travers l’enquête d’une journaliste américaine, on y suit les tribulations d’Anna Sorokin, jeune Russe sans le sou qui a convaincu le gratin new-yorkais qu’elle était une riche héritière allemande. Sous le nom d’Anna Delvey, elle a ainsi réussi à tromper un monde qui n’était pas le sien en se hissant au sommet de l’élite, se faisant passer pour une fille bien née à la recherche d’investisseurs pour des projets fictifs. Mais à force d’arnaquer tous ceux qui croisent sa route, la reine de l’escroquerie, de l’imposture et de l’usurpation d’identité va bientôt être confondue.

L’Ukraine racontée par les siens

In Wartime: Stories from Ukraine De Tim Judah (Éd. Penguin, en anglais, non traduit, 2016)

Livre. Le journaliste britannique Tim Judah brosse un tableau saisissant de la situation en Ukraine, après la violente révolution de 2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie. Le récit se développe autour d’entretiens touchants de gens ordinaires : une mère de famille dont le fils est parti à la guerre, un businessman désespéré à l’idée de perdre le travail de toute une vie, un retraité qui tente de joindre les deux bouts dans les décombres d’une ville détruite… Tout en donnant la parole à ceux qui continuent à vivre malgré la guerre et l’abandon de leurs dirigeants, Tim Judah fournit suffisamment de contexte historique et d’analyse politique pour mettre en lumière les divisions qui fracturent le pays.

Ces morts qui bougent encore

Pseudocide (Spotify, en anglais)

Podcast. Deux saisons, quinze épisodes, pour raconter des aventures de fausses morts. Au fil des récits, se dévoile une galerie d’escrocs, de bras cassés, mais aussi d’individus pris au piège de situations inextricables voire désespérées. Tous ont simulé leur décès, parfois pour de bonnes raisons. Dans la première saison, vous entendrez neuf histoires sur des personnages très différents : une starlette d’Internet, un journaliste correspondant de guerre ou encore un député britannique. La seconde saison, elle, se concentre sur la disparition de Patrick McDermott, l’ex-petit ami de l’actrice Olivia Newton-John, évaporé en 2005 alors qu’il pêchait le long des côtes américaines. Est-il vraiment mort noyé ? Poppy Damon et Alice Fiennes ont mené l’enquête.

Un bluffeur libanais en Lettonie

Dernier coup de poker à Riga Roger Tamraz, une légende dans le monde des « intermédiaires », s’est vu à la tête d’une banque. Son plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Clément Fayol Pouvoirs Une enquête de

Collection XXI. Dans la zone grise entre l’Union européenne et la Russie, tout est permis ou presque. De mourir en Ukraine pour ressusciter en Bourgogne. Ou encore de monter sa banque dans une Lettonie peu regardante. C’est ce qu’a tenté l’investisseur en capital-risque Roger Tamraz. L’homme a passé sa vie dans les coulisses du pouvoir, à la recherche de belles histoires destinées à convaincre États, entreprises ou grandes institutions de débourser des milliards de dollars sur une idée. Quand, un jour, en fin de carrière, il a vu l’opportunité de réaliser un vieux rêve : diriger une banque. Avec sept associés fortunés, le casting était parfait. Mais le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. L’enquête, signée Clément Fayol, est parue dans le n° 64 (printemps 2024) de XXI.

À lire aussi dans notre sillon

Châtelains échaudés et acheteurs peu scrupuleux Pour Marguerite de Mézerac, qui dirige le château de Canon, les familles doivent déployer beaucoup d’énergie pour sauver leur patrimoine. Clara Hesse Un article de

Le chauffeur moldave, dindon de la farce La journaliste Clara Hesse a couvert le procès du château de La Rochepot. Ses impressions sur les protagonistes de l’affaire. Clara Hesse Un article de