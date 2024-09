De parfaits traducteurs

Journaliste spécialisée depuis 2016 sur les questions de santé, et plus particulièrement sur le lobbying de l’industrie pharmaceutique, je sais de quoi elle est capable et que ses techniques sont de plus en plus insidieuses. J’ai couvert le procès marathon de l’affaire du Mediator, ce coupe-faim déguisé en anti-diabétique. J’ai vu défiler à la barre d’anciens cadres de l’agence du médicament « retournés » par le laboratoire Servier, sortes d’agents doubles englués dans les conflits d’intérêts.

Depuis ce scandale, tout ce que l’industrie pharmaceutique déclare dépenser pour les acteurs du monde de la santé est devenu public : de quoi documenter mes enquêtes, si seulement la base gouvernementale Transparence-Santé était facile à utiliser… Ce n’est pas le cas. Alors Pierre-Alain Jachiet et Luc Martinon, « les deux petits geeks », comme je les surnomme, ont tout fait pour rendre accessibles ces données via le site Euros for Docs.

Les chefs et la goûteuse

Pour éprouver leur détecteur de liens d’intérêts, ils ont besoin d’une connaisseuse du secteur. Mon rôle consiste à tester l’outil et à les conseiller sur les rubriques à mettre en avant pour faciliter l’usage de ces millions de data. Euros for Docs naît ainsi d’une alliance improbable pour créer un menu fusion, presque personnalisé pour mes recherches. Ils sont les chefs, connaisseurs des chiffres, je suis la goûteuse, transmetteuse de lettres. Ces petits génies de la toile transforment mes vœux en pépites journalistiques. Ils jouent les parfaits traducteurs avec moi, qui ne parle pas couramment le Python ou le Java.

Tous deux ingénieurs de formation, ils vont droit au but, ne s’attardent pas sur tout le reste, et surtout pas sur eux… Pour le récit de cette collaboration avec les moyens du bord racontée dans XXI, j’ai appris à mieux les connaître, au-delà des heures passées à parler Transparence-Santé. J’ai découvert que leur esprit pratique est aussi un héritage de leurs années louveteaux. C’est ce milieu « de la branche catho mais pas intégriste », précise Luc, qui les a amenés à se rencontrer, ça ne s’invente pas. Scouts toujours, toujours prêts.

