Science-fusion

Un mercredi sur deux, Christian Caujolle, photojournaliste et fondateur de l’agence VU’, analyse une image puissante, déjà iconique ou non. Aujourd’hui, il nous emmène aux Canaries, grâce à une photo de l’Espagnol Arturo Rodriguez.

C’est du reportage, de la photographie documentaire et, pourtant, nous avons peine à y croire et du mal à comprendre. Certes les éruptions volcaniques sont toujours spectaculaires et fascinantes : le feu surgi des entrailles de la terre qui se répand en intenses trainées de lave rouge orangé, les explosions qui accompagnent l’événement, les nuages de fumées de couleur… tout nous renvoie au spectacle.

Pourtant ce cliché, pris par le photographe espagnol Arturo Rodriguez – habitué des sujets sociétaux et environnementaux – et d’abord publié par National Geographic puis largement diffusé, reste mystérieux. La dominante rouge de la couleur fait disparaître la séparation entre ciel et terre, et, dans cet environnement marqué par la violence et la force de la nature, les personnages ne s’enfuient pas, semblent presque étrangers au spectacle qui se déchaîne derrière eux.

Ces deux individus du premier plan, dans leurs combinaisons argentées nous évoquent en outre, alors qu’ils semblent esquisser un pas de danse, des personnages de science-fiction. Ceux de 2001, l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick,1968), d’Interstellar (Christopher Nolan, 2014), ou encore de Seul sur Mars (Ridley Scott, 2015), parmi tant d’autres. Et l’ensemble est d’autant plus cinématographique que dialoguent la lumière d’un astre – lune ou soleil – masqué par la fumée et un halo au tout premier plan, qui semble venir du sol.

Univers de fiction

Trois plans, des acteurs en costume futuriste, un fond de scène spectaculaire, des éclairages sophistiqués jusqu’à la légère touche lumineuse plus réaliste du tout premier plan – il s’agit en fait de l’éclairage qu’utilisent des vulcanologues pour récolter des échantillons de lave qui seront ensuite analysés : nous sommes transportés dans un univers de fiction.

Les faits sont pourtant bien réels. Le 19 septembre 2021, dans la commune d’El Paso, sur l’île de La Palma aux Canaries, le Cumbre Vieja entre en éruption. Il s’agit de la première sur l’île depuis octobre 1971, et la première dans l’archipel, zone volcanique la plus active d’Espagne, depuis le réveil d’El Hierro en 2011. Elle est déclarée officiellement terminée le 25 décembre 2021, après avoir provoqué d’importantes destructions de bâtiments, de routes et d’installations, estimées à 400 millions d’euros. Le temps d’une éruption, science et fiction se rejoignent grâce à cette image documentaire.