Avec les repentis de Boko Haram

Avant de rejoindre Boko Haram, Mohamed « Lako » Kindin vendait des clés USB de musique arabe et d’afropop de Lagos sur les marchés. Il raconte qu’un jour l’armée l’a arrêté à cause de la présence sur son visage de scarifications, propres à son ethnie, les Kanouris. « Ça m’a frustré. Du coup, je me suis enrôlé. J’ai combattu, et beaucoup tué. Je ne manquais de rien. » L’ethnie kanouri est majoritaire dans les rangs de Boko Haram.