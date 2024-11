Twentynine Palms, dernier jeu de rôle avant la guerre

Comment, quand on a vécu toute sa vie au fin fond du Missouri, se prépare-t-on à aller combattre sur un terrain lointain et inconnu ? Réponse de l’armée américaine : on joue à la guerre. Alors qu’environ 40 000 soldats américains sont actuellement déployés au Moyen-Orient et que les États-Unis pourraient encore en envoyer davantage, les Marines s’entraînent dans des villages Potemkine dispersés sur tout le territoire national. Debi Cornwall a photographié ces petits théâtres de guerre recréés de toutes pièces, notamment ceux de la base de Twentynine Palms, en Californie, où elle s’est rendue quatre fois entre 2018 et 2019. Échoppes, rues ensablées, mosquées : tout y est prévu pour reproduire des terrains urbains du Moyen-Orient. Jusqu’aux figurants, venus d’Irak ou d’Afghanistan.