Ces trois lanceurs d’alerte qui n’ont pu éviter le crash d’Atos

Souffrant d’une gouvernance défaillante, Atos qui réalise un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros et emploie 95 000 salariés dans le monde, n’a pu surmonter un surendettement de 5 milliards d’euros, et a vu son cours de bourse chuter de 100 € l’action en 2017 à…1,7 € en mars 2024. Or, les ordinateurs d’Atos servent à déclarer nos impôts, gérer nos hôpitaux, verser nos allocations familiales, prévoir la météo, etc. Entre Paris et la Thaïlande, trois hommes, chacun de son côté, n’ont cessé d’alerter sur le désastre à venir : un blogueur, un consultant et un syndicaliste. Le journaliste Robin Carcan et le dessinateur Samuel Figuière racontent pour XXI leur histoire en BD.

Le blogueur en Thaïlande

Pendant des mois, Marc, un paisible retraité installé en Thaïlande, a donné des sueurs froides aux dirigeants d’Atos. Informé par de hauts cadres du groupe informatique, il a continuellement dénoncé sur son blog les erreurs stratégiques d’une entreprise endettée au-delà du raisonnable, et dont le cours de bourse dévissait de jour en jour.

L’homme de l’ombre

« Hector » – un pseudo –, a préféré pour sa part rester anonyme. Ce consultant dans le secteur de la défense a une seule obsession : aider à préserver les intérêts souverains de la France. Il ne veut pas du découpage d’Atos dont les super-ordinateurs sont indispensables à la dissuasion nucléaire française. Et se bat pour que ce fleuron de la technologie ne soit pas soit racheté par un investisseur étranger. Ce fin connaisseur du dossier rencontre donc un journaliste de LA LETTRE et de XXI, écrit au ministre de la Défense et court les cabinets ministériels.

Le syndicaliste CGT

Salarié d’Atos depuis vingt ans, Dominique est, quant à lui, responsable syndical CGT. Au gré des vicissitudes qu’a connues le groupe depuis l’arrivée en 2009 de l’ancien ministre Thierry Breton, à la tête d’Atos, il est devenu un véritable spécialiste des comptes de l’entreprise et de sa stratégie. S’appuyant sur des rapports d’experts, il dénonce les plans de réorganisation qui se succèdent, sans que l’entreprise parvienne à surmonter des difficultés qui s’aggravent.

Chute de l’action, accumulation de dettes… Un seul graphique montre l’ampleur de la chute depuis 2017.

