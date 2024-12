À la poursuite de l’hydrogène vert

Dans sa course contre le changement climatique, l’Europe fait face à un défi crucial : comment stocker et transporter l’énergie renouvelable des régions baignées de soleil vers les centres industriels ? Et si l’hydrogène « vert » – issu de l’énergie solaire – était la solution ? De l’Espagne à la Mauritanie, le photographe Justin Jin a suivi un entrepreneur français qui nourrit de grandes ambitions.