Selfie à tout prix

Ce pourrait être une très jolie photographie de vacances. Imaginons. À peine arrivée sur son lieu de villégiature, une jeune fille écoutant sa musique préférée dans son casque se précipite dans l’eau, tout habillée, et réalise un selfie qu’elle veut partager avec ses amis. Elle regarde l’écran de son smartphone et esquisse un sourire satisfait – d’elle-même ou de la situation, ou des deux –, soulève son ample sweat-shirt et prend la pose en reproduisant des attitudes mille fois vues sur les réseaux sociaux.

Un moment apaisé, servi par une image aux teintes douces en camaïeu dans laquelle le gris-bleu de l’eau vibrant sous la lumière dialogue avec le rose et le mauve clair de la tenue de la jeune fille. La composition simple et équilibrée de la photographie, qui situe le personnage principal dans le quart supérieur gauche et suggère subtilement une ligne médiane structurant l’ensemble, accentue ce sentiment de calme. Ce pourrait être une douce peinture contemporaine figurative, au fond brossé de la gauche vers la droite.

Un homme emporté par la crue

Mais les apparences sont parfois trompeuses. La photographie a été prise le 9 mars 2025 par Albert Perez, documentariste spécialisé dans le sport, en plein centre de Brisbane (Australie). La troisième ville la plus peuplée d’Australie était alors inondée à la suite du passage de la tempête Alfred. À l’annonce de cette dépression tropicale, les autorités avaient demandé à la population de ne pas sortir de chez elle. Malgré cela, il y a eu de nombreux blessés, et un automobiliste de 61 ans est mort, emporté depuis un pont alors qu’il traversait une rivière en crue.

Largement commentée sur Internet, cette photo a été perçue comme la preuve de l’inconscience face au danger ou comme une forme de défi qui ignorerait la puissance destructrice de la nature, la gravité du changement climatique et les consignes officielles. Une attitude incontestablement indissociable de l’absolu narcissisme d’une époque, nourri par les réseaux sociaux. Le cadrage serré qui élimine toute contextualisation permet, en l’absence d’informations précises, toutes ces interprétations.