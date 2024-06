À voir, à lire sur les ponts entre sports et marques

De Manchester à Miami

Beckham de Fisher Stevens (Netflix, 2023)

Documentaire. En quatre épisodes, cette enquête revient sur le cas Beckham, de ses débuts à son arrivée au club de Miami en tant que propriétaire, en 2023. Du terrain aux panneaux publicitaires, en passant par les vestiaires et la maison familiale, le réalisateur oscarisé Fisher Stevens y détaille les rouages du succès du joueur. Au travers d’archives d’anthologie et d’images inédites, on observe également l’influence de sa femme, Victoria, sur le monde du football et du marketing. Particulièrement bien ficelé, le biopic est déjà culte : à peine quelques jours après sa sortie, il était en tête des visionnages de la plate-forme au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France.

Magique système

Mbappé : l’autre but de sa vie de Laura Aguirre de Carcer, Baptiste Laigle, et collaborateurs (France TV, 2024)

Reportage. Dans cette enquête d’Envoyé spécial, disponible sur le site de France 2 jusqu’en janvier 2025, les équipes d’Élise Lucet se penchent sur les business de Kylian Mbappé, et surtout Inspired by KM, l’association lancée en 2020 par le joueur pour aider des jeunes à « réaliser leurs rêves ». Les caméras suivent par ailleurs sa mère et manager, Fayza Lamari, qui a exceptionnellement accepté d’être filmée. On y voit la rigueur avec laquelle elle gère l’image de son fils, mais aussi et surtout la nature de sa relation avec le joueur. Indispensable pour comprendre la dynamique du clan Mbappé.

Culture foot

Footcast de Vintage Football Area (depuis octobre 2023)

Podcast. Pourquoi l’équipe du Havre joue-t-elle aux couleurs de deux universités ? Pourquoi le ballon de foot a-t-il longtemps été noir et blanc ? Et pourquoi les cartons sont-ils jaunes et rouges ? Dans des podcasts d’une à deux minutes, Olivier Kaelbel, cofondateur de Vintage Football Area (leader français des maillots de foot vintage), répond à toutes sortes de questions que l’on s’est déjà posé – ou pas du tout – sur la culture football. L’épisode le plus populaire, et le plus écouté sur la plate-forme qui en compte à ce jour 175, répond à cette interrogation au suspense insoutenable : quel est le talent caché de Kylian Mbappé ?

Luxury is coming

Luxe, la fabrique du rêve de Nick Green et Camilla Hall (visible sur France TV jusqu’en 2026)

Série. Ce documentaire en quatre épisodes nous plonge à l’intérieur du monde feutré du luxe, façon Game of Thrones. Basée sur le best-seller Deluxe : How luxury Lost Its Luster, de la journaliste Dana Thomas, l’enquête égrène les rivalités, les coups bas et autres jeux de pouvoir. On y apprend notamment comment Bernard Arnault a réussi à devenir « l’homme le plus riche du monde » – au moins pendant un trimestre en 2023 – et comment François-Henri Pinault est passé d’une ferme des Côtes-d'Armor à la tête de Kering, l’un des groupes de luxe les plus puissants au monde. Le B.A.-ba pour qui veut comprendre l’industrie du luxe. Disponible sur france.tv.

Machine à broyer

DANS NOS ARCHIVES En attendant le Messi Itinéraire des nouveaux enfants-soldats du foot. Une enquête de « XXI » publiée en octobre 2018. Enquête | Aventures

Collection XXI. Ils rêvent d’être les prochains Mbappé, Messi ou Zidane. Au cœur des banlieues françaises, ils sont repérés à 10 ans, recrutés à 12, starisés à 14 et jetés à 18. Itinéraire des nouveaux enfants-soldats du foot. Une enquête de XXI publiée en octobre 2018 : « Les feuilles du contrat sont prêtes, étalées sur les trois petites tables que peut contenir ce boui-boui africain caché dans une ruelle de Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne. Kevin Nkomo (les prénoms ont été changés), 12 ans, se glisse entre les caisses de bières empilées à l’entrée. « Où étais-tu ? On t’attend ! », lance sa mère en claquant la langue, madone postée derrière son bar en carrelage rouge. « J’arrive du stade », se défend le petit, le nez rougi par le froid de janvier. Ses jambes élancées, serrées dans un jogging bleu trop court, l’entraînent près du chauffage d’appoint. Il salue, penaud, un homme engoncé dans une immense parka bleu marine : le directeur adjoint du recrutement d’un club de football professionnel. […] » Lisez la suite ici.

« Les acteurs du luxe sont devenus tentaculaires » Les grandes marques ne se contentent plus d’équiper leurs clients. Elles les accompagnent dans une « expérience » globale de vie.