Chez Salehe Bembury, roi des sneakers

Un designer de baskets reste « bankable » si le monde de la mode continue à citer son nom. Entre 2020 et 2021, Salehe Bembury greffe donc son patronyme à certains modèles d’équipementiers sportifs à très large diffusion. Il accroche ainsi un sifflet à l’arrière d’une paire de la marque de running New Balance – près de six milliards d’euros de chiffre d’affaires aujourd’hui. Le marketing de ce modèle, nommé « Yurt », consiste à faire souffler dans cet objet des stars américaines du petit écran et devient viral.