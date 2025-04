Le photographe Robbie Shone accompagne les pionniers de la recherche scientifique dans les grottes du monde entier. Son travail, d’une beauté à couper le souffle, illustre celui des spéléologues, climatologues, géochimistes ou astronautes qui étudient ces lieux parmi les plus secrets – et préservés – de la planète.

À 19 ans, Robbie Shone est un jeune étudiant d’art de Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, et il peint des paysages à la Turner sur des tableaux gigantesques. Un jour, un ami l’invite pour un week-end de spéléologie. Le jeune artiste ne comprend pas pourquoi des gens s’enfoncent dans des trous sombres lors de belles journées de soleil, mais il se laisse convaincre. Quand il met le pied dans la petite grotte de Long Churn, située dans le parc national des Yorkshire Dales, c’est un coup de foudre : « Il m’a fallu moins d’une minute pour être complètement séduit. »

À partir de ce moment-là, Robbie se fait engloutir par le monde souterrain. Quand il essaye de peindre les grottes lors de ses descentes, il s’aperçoit de la difficulté logistique de la tâche et se tourne alors vers la photographie. « J’empruntais de vieilles caméras au studio de l’école des Beaux-Arts et je les emportais dans les grottes sans rien dire. Il me fallait beaucoup de temps pour les nettoyer, après, pour qu’on ne voie pas où je les avais amenées ! » Sa série de photos reçoit la note la plus basse de son cours. Personne ne se doute que Robbie va devenir un des plus grands photographes de grottes de la planète.

3 millions de chauves-souris

Le jeune Anglais part se frotter aux grottes de Malaisie, la Mecque des spéléologues, que les Britanniques explorent depuis les années 1970. Pendant six ans, il participe à des expéditions dans le parc national du Gunung Mulu, sur l’île de Bornéo. « J’ai photographié pendant plusieurs années Sarawak, la salle souterraine naturelle la plus grande du monde. C’est une cavité incroyable de 700 mètres de long, 396 mètres de large et 70 mètres de haut. Dans ses passages souterrains, on trouve 3 millions de chauves-souris ! »

En 2006, Robbie Shone passe trois mois dans la forêt tropicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une équipe britannique et ne lâche pas d’une semelle le photographe de grottes du National Geographic qui participe à l’expédition, pour apprendre tous les secrets du métier. Huit ans plus tard, c’est lui qui se retrouve à cette place de photographe officiel du mythique magazine américain. Il suit alors une équipe de scientifiques russes dans une grotte du sud de l’Ouzbékistan, dont l’accès se trouve sur une paroi rocheuse à plus de 3 000 mètres d’altitude. En 2018, il accompagne des paléoclimatologues dans ce qui est alors la grotte la plus profonde du monde, située dans le massif Arabika de la république d’Abkhazie : le gouffre Veryovkina.

Astronautes dans les grottes des Canaries

Dans ses voyages au centre de la Terre, Robbie suit des pionniers de la recherche scientifique : à Lechuguilla, aux États-Unis, des biologistes qui s’intéressent à des bactéries isolées du monde depuis 4 millions d’années, dans le cadre de recherches sur la résistance aux antibiotiques ; au Groenland, des paléoclimatologues qui étudient pour la première fois des stalagmites de plusieurs millions d’années, afin d’aider les chercheurs à prédire ce que deviendra ce territoire après la fonte des glaces. Parfois, il accompagne aussi des programmes scientifiques un peu surréels, comme les astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui se forment en géologie dans les grottes des îles Canaries pour apprendre à rechercher des formes potentielles de vie extraterrestre !

Travailler dans ces conditions n’est pas facile. Robbie, agrippé au mur qui descend dans la grotte, doit aussi fixer son trépied à la paroi pour que l’appareil photo tienne solidement. « Parfois je suis accroché à un puits vertical et je vois directement le fond de la grotte, qui peut être 500 mètres plus en bas. L’autre difficulté, c’est qu’on est dans l’obscurité totale. Je travaille avec de vieilles ampoules de flash au magnésium que les paparazzis utilisaient dans les années 1940. Elles sont très légères, très solides et étanches. Sur la photo de Veryovkina [voir ci-dessous], les deux hommes allument les flashs dans l’eau pour que je puisse les voir. »

Cela fait désormais vingt-cinq ans que Robbie sillonne tous les antres secrets de la planète. « Je pense que les grottes, avec les océans profonds, sont les derniers lieux qui n’ont pas été touchés par l’homme. Parfois, je rentre dans une grotte et je me dis que l’on sera les seuls humains à les voir : elle a été là pendant des millions d’années dans l’obscurité totale, puis nous venons, nous l’illuminons un instant et elle retombe dans son obscurité éternelle. Ces photos sont parfois le seul témoignage visuel de leur existence. »

La falaise de Baisun Tau, dans le sud de l’Ouzbékistan, en 2014. Quelques jours plus tôt, les spéléologues Mark Synnott et Misha Rafikov ont grimpé en libre le long de la paroi pour accéder au sommet.

La grotte de Veryovkina, dans les montagnes du Caucase, en septembre 2018. Elle est aujourd’hui la deuxième grotte la plus profonde au monde, à 2 212 m sous terre. Ici, le chef de l’équipe russe de spéléologues, Pavel Demidov, grimpe au-dessus de deux nageurs dans la piscine du siphon, douze mètres plus bas.

La grotte d’Imawari Yueta, au sommet de l’Auyan Tepuy, au Venezuela, en 2016. Le photographe Robbie Shone est ici dans la spectaculaire « galerie des mille colonnes » avec Ada De Matteo, membre de l’association italienne La Venta, qui mène divers projets d’exploration géospéléologique et environnementale dans des zones reculées et difficiles d’accès.

Le géochimiste Francesco Sauro prélève des échantillons de bactéries à l’état solide qui se développent sur la paroi de cette grotte appelée Cueva de los cristales, sur le plateau Sarisariñama, au Venezuela, en 2016.

Le spéléologue américain Garret Jorgensen dans la grotte de Lechuguilla, dans les montagnes Guadalupe aux États-Unis. Les formations de cette grotte, isolée de toute interaction humaine et animale pendant des millions d’années, sont très délicates. L’accès est fortement contrôlé : seuls des spéléologues expérimentés sont autorisés à y pénétrer, dans certaines parties uniquement, et pour des motifs scientifiques.

Eisriesenwelt, dans les Alpes autrichiennes, est la plus grande grotte de glace sur la planète. À l’abri du paysage montagneux rocheux pendant des milliers d’années, elle a archivé des informations sur les changements de l’environnement à la surface, que les chercheurs étudient.

La partie la plus emblématique et la plus célèbre de la grotte de Lechuguilla : la « salle de bal des chandeliers ». Cette zone contient le plus grand et le plus beau groupe de lustres de gypse souterrains au monde.

Le spéléologue américain Matt Ryan à côté d’un pilier de calcite géant dans les grottes de Wang Dong, dans la municipalité chinoise de Chongqing, en 2012.