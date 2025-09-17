Bande dessinée  |  Aventures

L’amère histoire des momies (pas assez) chinoises

Écrit par Romain Franklin Illustré par Jörg Mailliet
17 septembre 2025
une momie sur fond de fouilles archéologiques dans le désert chinois
Lorsque le sinologue Victor Mair découvre l’existence de momies plurimillénaires dans le Xinjiang en 1988, il pressent leur importance pour l’histoire de l’humanité. Mais le pouvoir de Pékin est embarrassé, car leur origine caucasienne contrarie le mythe officiel d’une Chine éternelle – sur fond de répression des Ouïghours. Dans ce récit en bande dessinée, pour la première fois, le chercheur témoigne des manipulations et des falsifications dont il a été témoin. Et victime.
1 minute de lecture
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
Chapitre 1

Stupeur et effacement

planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
Chapitre 2

Les momies décapitées

planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
Chapitre 3

Marlene Dietrich

planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
Chapitre 4

La grande répression

planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
Sinisation à marche forcée

L’histoire que nous conte Victor Mair, celle de ses recherches sur les momies du Xinjiang depuis les années 1990, puis des manipulations dont elles ont fait l’objet, laisse présager du drame que connaissent les Ouïghours actuellement. Pour le président chinois Xi Jinping, le Xinjiang a « toujours appartenu à la Chine », et il n’est pas concevable que cette région ait pu être la demeure d’« étrangers », même il y a trois mille ans : les peuples du Xinjiang « sont chinois », ou doivent le devenir. Aussi, Pékin met en œuvre à partir de 2014 un programme d’assimilation forcée, ciblant les habitants autochtones du Xinjiang, notamment les 11 millions de Ouïghours. L’objectif : détruire l’identité culturelle de cette population (histoire, langue, religion, coutumes, monuments), anéantir son élite et siniser à coups de trique ces turcophones musulmans qui, depuis l’arrivée au pouvoir en Chine en 1949 des troupes communistes, conservent obstinément leurs particularités.

« Sans la moindre pitié »

Dans un discours « interne », l’ultranationaliste Xi Jinping a ordonné à ses hommes de traiter les Ouïghours « sans la moindre pitié ». Ce projet est en partie mené sous couvert de lutte antiterroriste. Si des attentats antichinois ont bel et bien été perpétrés par des extrémistes locaux, c’est l’ensemble de la population ouïghoure qui est jetée dans la nasse des présumés coupables. L’incarcération de 1 million à 3 millions de personnes durant la phase la plus radicale du projet a été menée dans le plus grand secret.

Ce n’est qu’à l’été 2022 que l’ONU s’est décidée à publier un premier rapport accablant : ses auteurs concluent que Pékin a commis des actes « qui peuvent constituer des crimes contre l’humanité ». Ce rapport décrit des camps de taille colossale, se comptant par centaines. On y interdit de parler une autre langue que le chinois, on y inflige des tortures de toutes sortes, on y affame, on y lave les cerveaux à la chaîne, on y tue. À l’issue de ce grand tri, les « indociles » sont condamnés à mort ou à des peines de prison ridiculement longues. Entassés dans des « orphelinats », des ribambelles d’enfants doivent abandonner la langue de leurs parents. Les anciennes générations rétives à la sinisation, à commencer par l’intelligentsia, disparaissent, elles, dans les prisons : professeurs, ingénieurs, fonctionnaires, écrivains, musiciens et archéologues.

À LIRE AUSSI :

Big Brother s’invite dans le salon des Ouïghours Les dénisoviens, premiers humains d’Asie ? La théorie qui chamboule le récit chinois
Les contributeurs
portrait de Romain Franklin
Journaliste
Romain Franklin
Par le même contributeur :
Xi Jinping, président de la Chine conquérante
Illustrateur
Jörg Mailliet
Tags
Explorer le thème
Ouïghours
Août 2024
Abduljelil Turan, des livres pour sauver la culture ouïghoure
Depuis Istanbul, Abduljelil Turan édite et expédie à la diaspora ouïghoure des ouvrages dans cette langue en péril.
Défricheurs  |  Août 2024 | Géographies
Avril 2021
Huis clos ouïghour
En 2021, Patrick Wack photographie le Xinjiang depuis cinq ans. Ses images racontent la colonisation han dans cette région chinoise.
Récit photo  |  Avril 2021 | Géographies
Janvier 2020
Big Brother s’invite dans le salon des Ouïghours
Pour « rééduquer » les musulmans du Xinjiang, la Chine ne se contente pas de les interner. Elle leur envoie des visiteurs à domicile.
Reportage  |  Janvier 2020 | Géographies
Namibie, en attendant le pétrole
Reportage  |  Septembre 2025 | Géographies
Namibie, en attendant le pétrole
Ils sont les premiers à avoir cru au potentiel pétrolier de leur pays. Mais le temps est long avant que l’or noir commence à sourdre. Et les majors rôdent…