Aux Philippines, les bonnes affaires de la pollution plastique

Manille, Philippines. Ricky, 53 ans, est collecteur de déchets. Comme une grande partie des habitants les plus défavorisés de la métropole, il ramasse toute matière recyclable avant un peu de valeur. « J’ai trouvé ces bouteilles dans les poubelles du 7-Eleven. Je revends le PET au junkshop après avoir retiré les étiquettes et les bouchons. »

« Junkshop » : ces petits magasins des quartiers pauvres des Philippines trient des matières recyclables (métal, papier, plastique) et les revendent à des entreprises spécialisées qui leur donneront une seconde vie.

Notamment le PET, matière utilisée pour fabriquer les bouteilles d’eau et de soda. « Avec 7 pesos par kilo, je gagne juste assez pour survivre jusqu’au lendemain. » Un beau jour, Ricky pourrait avoir une bonne surprise. Car si un des clients auquel le junkshop revend ses déchets se mettait à émettre des « crédits plastique », le kilo de PET pourrait augmenter de quelques pesos…