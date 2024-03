À Cauca, les collines hantées par la coca

Ces lumières artificielles stimulent la croissance du cannabis pendant les deux premiers mois de la culture. Les milliers d’ampoules qui constellent les montagnes révèlent l'ampleur de cette production autour de Corinto, ville du département de Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie. Les paysans dépendent financièrement de ces cultures illicites et passent des heures à surveiller leurs champs de cannabis, mais aussi de feuilles de coca – utilisées pour la production de cocaïne. « Je sentais que j’étais proche de la mort », revit le photographe danois Mads Nissen qui a passé, en 2017, plusieurs longues nuits aux côtés de fermiers dans ces collines.

« C’est une région où des civils et des policiers sont régulièrement tués. La douleur y est profondément ancrée », raconte Mads Nissen. Les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et d'autres groupes armés illégaux contrôlent la plupart de ces zones de production. Ils taxent les cultivateurs comme les vendeurs. Et imposent également leur loi sur le territoire, en combattant l’armée, la police ainsi que les groupes qui tentent de prendre la main sur cette activité. Lorsque le photographe a visité la région de Corinto, la zone était contrôlée par un groupe d'autodéfense organisé par les fermiers eux-mêmes.

La Colombie demeure le premier producteur mondial de cocaïne. Cette drogue, vendue principalement aux Nord-Américains et aux Européens, n’a jamais été aussi populaire et accessible – la culture de la coca a augmenté de 35% entre 2020 et 2021, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. « Les consommateurs devraient être au courant de la violence des dessous de ce marché », dénonce le photographe.

À travers cet important projet photographique, Mads Nissen cherche à dévoiler « une guerre de la drogue faisant plus de ravages que la drogue elle-même ».