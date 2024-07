Coquillages, crustacés et algues toxiques

En Bretagne, la saison estivale est ouverte, et, avec elle, celle des algues vertes. Se développant au printemps, ces « laitues de mer » sont présentes tout l’été, contrariant le farniente des plagistes, comme ici, à Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d’Armor. Un peu plus au nord, la Côte de granit rose, longue de dix kilomètres, est l’une des plus touchées par les marées d’algues vertes. Depuis les années 1970, la Bretagne est confrontée à ce phénomène dont la prolifération est principalement due à l'élevage intensif, notamment de porc.

En 2022, Marc Lathuillière s'est rendu en Bretagne dans le cadre d’une enquête photographique autour de la viande, baptisée « Viande (On/Off) » : « Je m’intéresse aux rituels qui y sont associés, à sa production – élevage, abattage –, sa vente et sa consommation, mais aussi aux nouveaux habitus végétariens et vegan qui s'y opposent, aux enjeux politiques et écologiques – sécheresse, algues vertes, animalisme –, ainsi qu’aux alternatives qui nous sont proposées – insecte, viande cellulaire », explique le photographe français, qui a réalisé ce travail dans le cadre de la Grande Commande photojournalisme de la Bibliothèque nationale de France.

L’Armorique, qui est le premier territoire de production de porcs en France, avec une grande concentration d’élevages intensifs dans les Côtes-d’Armor et dans le nord du Finistère, a naturellement fait partie des étapes de son projet. « Un porc français sur deux provient d’un élevage breton », souligne le photographe.

Ramassage quotidien

C’est l’écoulement de nitrates dans la mer, provenant essentiellement des lisiers de porcs épandus sur les cultures, qui provoque la prolifération des algues vertes. En pourrissant, elles produisent du sulfure d'hydrogène, un gaz très toxique dont l’inhalation peut entraîner la mort. D’où la nécessité pour les collectivités d’organiser leur ramassage quotidien, avant que les algues échouées se décomposent. Dans le département des Côtes-d’Armor, trois personnes ont été retrouvées mortes depuis 1989 sur des plages ou des zones touchées par ces marées vertes.

« Cette pollution, liée à l’agriculture industrielle, suscite de vives tensions entre le monde agricole, lobby très puissant en Bretagne, et les riverains des côtes du nord de la région », rappelle Marc Lathuillière. En 2010, un plan de lutte contre la prolifération des algues vertes a été lancé par l’État et la Région Bretagne, sa seconde phase a été validée en 2017. L’enjeu est de maîtriser la prolifération des algues à l’horizon 2027. Et de rendre les bains de soleil sans danger.