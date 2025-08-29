Les rêves fous d’un apprenti sorcier du climat

L’année sans été

Les défenseurs de la géo-ingénierie arguent souvent que cette technologie qui vise à modifier la météo ne fait qu’imiter la nature, puisque les grandes éruptions volcaniques périodiques placent des aérosols dans la stratosphère. C’est oublier que ces éruptions sont des catastrophes naturelles, aux conséquences souvent désastreuses. Ainsi celle du volcan indonésien Tambora en 1815, la plus importante du dernier millénaire, a provoqué un hiver qui a duré presque deux ans sur toute la planète. L’année 1816 est entrée dans l’histoire comme « l’année sans été » : les récoltes ont été anéanties, provoquant des émeutes de la faim un peu partout sur le globe, avec un doublement du prix du blé en France, mais aussi en Amérique du Nord, et une famine dans le Yunnan en Chine qui a fait des milliers de morts.