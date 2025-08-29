Bande dessinée  |  Écosystèmes

Les rêves fous d’un apprenti sorcier du climat

Écrit par Yves Sciama Illustré par Alban Marilleau
29 août 2025
XXI raconte en bande dessinée un projet contesté, qui séduit autant la Silicon Valley que le secteur des énergies fossiles : répandre du soufre dans la stratosphère pour faire baisser la température terrestre. Le scientifique américain David Keith a d’abord prôné des recherches sur cette technologie de géo-ingénierie. Il aimerait désormais passer à des expériences bien réelles. Face aux crises climatiques à répétition, les financeurs affluent.
page de bande dessinée
page de bande dessinée
Chapitre 1

Naissance d’une croisade

page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
Chapitre 2

La confrontation au réel

page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
Chapitre 3

Une pluie de dollars

page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
page de bande dessinée
L’année sans été

Les défenseurs de la géo-ingénierie arguent souvent que cette technologie qui vise à modifier la météo ne fait qu’imiter la nature, puisque les grandes éruptions volcaniques périodiques placent des aérosols dans la stratosphère. C’est oublier que ces éruptions sont des catastrophes naturelles, aux conséquences souvent désastreuses. Ainsi celle du volcan indonésien Tambora en 1815, la plus importante du dernier millénaire, a provoqué un hiver qui a duré presque deux ans sur toute la planète. L’année 1816 est entrée dans l’histoire comme « l’année sans été » : les récoltes ont été anéanties, provoquant des émeutes de la faim un peu partout sur le globe, avec un doublement du prix du blé en France, mais aussi en Amérique du Nord, et une famine dans le Yunnan en Chine qui a fait des milliers de morts.

portrait d’Yves Sciama
Journaliste
Yves Sciama
portrait d’Alban Marilleau
Illustrateur
Alban Marilleau
