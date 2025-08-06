Coup d’œil  |  Écosystèmes

La colline aux 60 000 panneaux solaires

Écrit par Christian Caujolle
6 août 2025
collines chinoises couvertes de panneaux solaires
La Chine investit massivement dans l’énergie solaire et couvre son territoire d’installations photovoltaïques. Vues du ciel, certaines sont si massives qu’elles ressemblent à du land art. Christian Caujolle, fondateur de l’agence VU’, analyse cette photo spectaculaire.
La Chine investit massivement dans l’énergie solaire et couvre son territoire d’installations photovoltaïques. Vues du ciel, certaines sont si massives qu’elles ressemblent à du land art. Christian Caujolle, fondateur de l’agence VU’, analyse cette photo spectaculaire.

Vu de haut et en légère plongée, ce paysage de moyenne montagne évoque une maquette de géant. Des sortes de barrettes foncées tournant au mauve ont remplacé la majorité des arbres et laissent peu de place à la verdure. De quoi s’agit-il ? On pense spontanément à la proposition démesurée d’un architecte qui aurait décidé d’installer un ensemble de bâtiments tout en longueur, aux toits plats et sombres, qui couvriraient l’ensemble des collines en en épousant les formes. Mais aussi possiblement à une base secrète installée en pleine nature dans une région reculée, ou encore à un complexe industriel, en passant par le plus grand ensemble au monde d’élevage ou de culture sous serre…

À lire aussi
gratte-ciel illuminés devant un fleuve
Juillet 2025
Chongqing, ville-laboratoire de la Chine du futur
Le photographe Alessandro Gandolfi donne à voir cette mégalopole aux architectures mirobolantes, symbole de l’hyperurbanisation de la planète.
Récit photo  |  Juillet 2025 | Géographies

À moins que ce ne soit une réalisation aux dimensions hors norme de land art – ce mouvement qui fit sortir l’art des galeries pour l’installer dans la nature et en transformer la perception. À la fin des années 1960, c’est aux États-Unis, dans de vastes espaces désertiques, que des artistes inventèrent ces installations hyper-visuelles, souvent éphémères, en utilisant les matériaux trouvés sur place qu’ils organisaient formellement. Le plus célèbre exemple reste la Spiral Jetty de Robert Smithson (1970), une longue forme de 457 m de long et de cinq mètres de large au bord du Grand Lac salé, aux États-Unis.

Gigantisme solaire

Nous sommes pourtant bien loin de tout projet artistique. Prise le 11 avril 2025 à Jinhua, dans la province chinoise du Zhejiang, par un photographe de l’agence nationale Xhinua, l’image représente une zone couverte de plus de 60 000 panneaux photovoltaïques. Elle aurait pu être prise dans bien d’autres régions de Chine. Car, si ce pays est le premier producteur de ces panneaux et est largement en tête du marché mondial avec 59 % selon l’Agence internationale de l’énergie, il est également, selon la même source, au premier rang pour l’électricité solaire : en 2023, la Chine représentait 35,6 % de la production mondiale.

Derrière ces chiffres, une stratégie, martelée par le pouvoir politique, de décarbonation – qui passe entre autres par la fermeture des centrales à charbon. Selon son Administration nationale de l’énergie, la Chine a ainsi installé en 2024 près de 277 gigawatts-crête (GWc, le watt-crête étant l’unité de mesure de la puissance maximale d’un panneau photovoltaïque) de nouvelles centrales solaires, contre 217 GWc en 2023, soit une hausse de 28 %. Le pays a construit cette année davantage de capacités en solaire que le reste du monde cumulé. 

Associé au gigantisme chinois, le développement des énergies renouvelables vient s’opposer à la préservation du paysage naturel. Cette photographie spectaculaire nous ramène à ce débat, qui se pose à différentes échelles à travers le monde.

Crédit photo : Cost Foto / Bestimage

Le contributeur
Auteur
Christian Caujolle
Par le même contributeur :
6 juin 1944 : le débarquement de l’IA
Tags
Coups d’œil
Les autres Œils de XXI
trois hommes s’abritent derrière une digue où s’écrasent d’immenses vagues
Juillet 2025
Atlantes modernes face au déluge du monde
Que faut-il faire pour qu’une simple image capte notre attention ? S’appuyer sur un mythe fondateur, répond le photojournaliste Asanka Brendon Ratnayake.
Coup d’œil  |  Juillet 2025 | Écosystèmes
visages superposés des présidents de la République française
Juillet 2025
Les visages du pouvoir
Les photographes Patrik Budenz et Birte Zellentin ont superposé un siècle de dirigeants, dans 199 pays différents. Que reste-t-il du passage du temps ?
Coup d’œil  |  Juillet 2025 | Pouvoirs
image générée par IA d’un soldat en train de nager
Juin 2025
6 juin 1944 : le débarquement de l’IA
L’artiste Phillip Toledano a tenté de recréer les photos « manquantes » du D-Day vu par Robert Capa. Et remet en jeu l’objectivité de l’image documentaire.
Coup d’œil  |  Juin 2025 | Algorithmes
un incendie au-dessus de la ville californienne de Paradise
Juin 2025
Paradise dans les flammes de l’enfer
Le photographe Maxime Riché nous donne à voir le mégafeu qui, en 2021, embrasait la Californie. Une image forte, saisie grâce à une pellicule particulière.
Coup d’œil  |  Juin 2025 | Écosystèmes
« À trop scruter nos calories ou nos pas quotidiens, nous perdons confiance dans nos perceptions »
Entretien  |  Août 2025 | Écosystèmes
« À trop scruter nos calories ou nos pas quotidiens, nous perdons confiance dans nos perceptions »
La philosophe Frédérique de Vignemont déboulonne le « quantified self » et les biais du développement personnel, et invite à douter, aussi, de notre corps.