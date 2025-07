Chongqing, ville-laboratoire de la Chine du futur

Située au centre de la Chine, non loin du barrage des Trois-Gorges sur le fleuve Yangzi Jiang qui la traverse, la ville de Chongqing se distingue par des architectures mirobolantes, une industrie high-tech en explosion (aéronautique, informatique), mais aussi une incroyable production automobile : en 2024, elle a dépassé celles de la France et de la Grande-Bretagne réunies. Plus de 500 000 véhicules électriques sont sortis de ses usines en 2023, soit une hausse de 30,3 % sur un an, selon les autorités locales.

Chongqing est aussi le symbole du plus rapide développement urbain de la planète. Au cours des vingt dernières années, son PIB par habitant a été multiplié par 16, et le taux d’urbanisation a doublé. Avec ses 82 400 kilomètres carrés – l’équivalent de l’Irlande – et ses 34 millions d’habitants, elle est aujourd’hui l’une des municipalités les plus étendues au monde.

Gigantisme urbanistique

La ville, devenue destination touristique, cherche au fil des années à s’éloigner de son passé marqué par l’industrie lourde et polluante, principalement l’acier, le fer et l’aluminium. Dans sa série Megalopolis réalisée en 2025, le photojournaliste italien Alessandro Gandolfi a souhaité rendre compte de cette transformation, et plus largement du gigantisme urbanistique mis au service de l’innovation et du développement économique. Selon lui, Chongqing est un bon exemple de ce que pourrait être une ville du futur.

Cette place située dans le district de Yuzhong domine la confluence entre le fleuve Yangzi Jiang et la rivière Jialing.

Le centre commercial The Ring, situé dans le quartier central des affaires de la prestigieuse New North Zone, est la première « communauté naturelle urbaine », selon la terminologie locale. Elle comprend un jardin botanique avec 300 types de plantes tropicales.

Des visiteurs prennent des photos sur le spectaculaire pont d’observation du Crystal Corridor, à 250 mètres de hauteur. Ce « gratte-ciel horizontal » est intégré au complexe immobilier de Raffles City, qui surplombe la confluence.

Un homme monte les escaliers d’un immeuble surplombant la rivière Jialing, non loin de la station de métro Liyuchi. Chongqing, et en particulier la vieille ville, est construite sur une série de collines et comprend plusieurs niveaux. On y accède par des escaliers ou des ascenseurs.

À la station de métro Liziba, un visiteur se fait photographier à l’entrée d’un magasin décoré comme une grotte mystérieuse et colorée.

Deux femmes marchent à l’extérieur du complexe Eling Palace, construit en 2018 par Safdie Architects sur les collines adjacentes au parc Eling. Il s’agit d’un ensemble de 126 appartements qui suivent la topographie du terrain. Jardins sur les toits, terrasses, escaliers, promenades et écrans métalliques pour ombrager les habitations agrémentent cette résidence hors norme.

La librairie Sisyphe, avec ses 20 mètres de plafond, se trouve à l’intérieur du centre commercial The Ring.

Des promeneurs empruntent un chemin de pierre dans un parc situé non loin de Xingfu Plaza dans le district de Jiangbei.

L’entrée des ascenseurs du Crystal Corridor, dans le complexe de Raffles City.

L’ensemble de gratte-ciel de Raffles City, construit en 2019, domine le Yangzi Jiang.