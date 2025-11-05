Contraceptions forcées au Groenland : la fin d’un secret

Entre 1966 et 1975, des milliers d’Inuites – souvent mineures – se sont vu poser de force un stérilet. La photographe Juliette Pavy a recueilli le récit de ces femmes victimes d’une campagne de dépeuplement menée par l’État danois, qui leur présente aujourd’hui ses excuses.
Entre 1966 et 1975, des milliers d’Inuites – souvent mineures – se sont vu poser de force un stérilet. La photographe Juliette Pavy a recueilli le récit de ces femmes victimes d’une campagne de dépeuplement menée par l’État danois, qui leur présente aujourd’hui ses excuses.
« Au nom du Danemark, pardon. » Ces quelques mots prononcés par la Première ministre danoise Mette Frederiksen le 24 septembre 2025 à Nuuk, la capitale du Groenland, ne suffiront pas à effacer des décennies d’abus coloniaux, mais ils étaient particulièrement attendus.
Entre 1966 et 1975, des milliers de femmes groenlandaises ont partagé en silence une douleur et une histoire qu’elles pensaient uniques. Toutes, pourtant, ont subi un traumatisme similaire : la pose non consentie d’un dispositif intra-utérin à l’adolescence, dans le cadre d’une campagne de contraception forcée : la « Spiralkampagnen ».
Ces stérilets en forme de spirale étaient beaucoup trop grands et inadaptés au corps de jeunes adolescentes, certaines âgées d’à peine 12 ans au moment de la pose. En plus des douleurs et des saignements, ils ont provoqué de graves infections, rendant certaines victimes définitivement stériles.
Cynisme économique
Longtemps secret, ce programme de dépeuplement décidé par le Danemark – l’ancien colonisateur, qui exerce encore une tutelle administrative sur le territoire arctique – a touché près de la moitié des Inuites en âge de procréer. L’objectif était cyniquement démographique et économique : limiter les naissances afin de réduire les subventions indexées sur la population native.
Trois ans avant ce mea culpa officiel, la photographe Juliette Pavy s’était elle aussi rendue à Nuuk. Elle y a découvert l’affaire par hasard, en lisant une brève dans la presse régionale. Bouleversée par cette politique d’État manipulant les corps féminins à si grande échelle, elle rencontre plusieurs victimes et recueille leurs témoignages. « En me confiant leur récit, elles m’ont aussi confié une responsabilité : celle de transmettre avec justesse et respect », mesure la photographe.
De ces entretiens naîtront des articles, des expositions, et finalement Spirals, une enquête photographique publiée en novembre 2025 aux éditions Four Eyes (dont les fondateurs assurent la nouvelle direction artistique de la revue XXI).