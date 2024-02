Chasse gardée au Groenland

La période où la banquise est praticable en traîneau est passée de dix mois dans les années 1990 à cinq mois aujourd’hui, et il arrive que l’épaisseur de celle-ci ne dépasse pas 30 cm, quand elle atteignait souvent deux mètres. En conséquence, les expéditions durent une journée ou moins, contre parfois quatre semaines auparavant. Qaaqqutsiannguaq, le fils aîné d’Olennguaq (ci-dessus à 18 ans), a néanmoins suivi la voie de son père. Caribous, bœufs musqués, phoques, morses, narvals sont les principales proies de ces professionnels. La capture des ours polaires (à droite) est rare, et réglementée par des quotas.