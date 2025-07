Luxe canin au pays des inégalités

En Afrique du Sud se développent des hôtels haut de gamme pour chiens. Avec piscines en rooftop, suites présidentielles et soins énergétiques japonais. Le photographe Tommy Trenchard donne à voir l’absurdité de ces palaces dans la contrée la plus inégalitaire au monde.

Photographe britannique installé sur le continent africain depuis douze ans, Tommy Trenchard cherchait depuis longtemps à raconter les inégalités sud-africaines de façon originale. Des décennies de ségrégation et de discrimination raciales institutionnalisées ne sont pas passées sans laisser des traces : l’Afrique du Sud reste le pays le plus inégalitaire au monde, se classant au premier rang parmi 164 États. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2022, 10 % des Sud-Africains possèdent plus de 80 % des richesses. Au Cap, la deuxième ville du pays, les contrastes sont particulièrement marqués.

À lire aussi Les ultrariches descendent dans la rue À Londres, le photographe de rue Dougie Wallace piste les élites traditionnelles et les nouveaux super-riches. Récit photo | Pouvoirs

Quand un ami militant des droits humains lui parle des hôtels de luxe pour chiens, Tommy Trenchard n’hésite pas un instant. En août 2024 et février 2025, il visite les trois établissements du Cap les plus à la pointe dans ce business : AtFrits, Vienna’s Village et Superwoof. Si ces services sont désormais communs aux États-Unis et dans d’autres contrées riches – y compris à Paris, où un spa de luxe pour chiens et chats a ouvert en 2023 à côté du Louvre –, ils sont nouveaux dans les pays du Sud.

Mariages pour chiens amoureux

AtFrits, qui se vante d’être le premier hôtel de luxe pour chiens du continent africain, a ouvert ses portes en 2015 dans le centre-ville du Cap. Il offre des soins de base (lavage, brossage et brushing), mais aussi du reiki, une forme de soins alternatifs japonais basés sur l’énergie. Des « suites présidentielles » sont proposées aux riches propriétaires qui souhaitent laisser leurs chiens la nuit.

Le photographe est surtout resté sans voix en découvrant la piscine en rooftop qui accueille les jeux d’eau des chiens et même leurs anniversaires… avec vue plongeante sur un refuge pour sans-abri. Superwoof accueille de son côté des mariages « sur mesure pour les chiens amoureux », avec des confettis, un tapis rouge, un voile personnalisé pour la mariée et un nœud papillon pour le marié.

À travers des couleurs pétantes et des situations surréelles, Tommy Trenchard nous montre l’immense gouffre des inégalités en Afrique du Sud – les propriétaires des hôtels (tous blancs) se vantent d’offrir des emplois à de nombreuses personnes (quasiment toutes noires). Le travail du photographe donne ainsi à voir la continuité de l’héritage colonial du pays, et sa violence, symbolique et réelle, trente ans après la fin de l’apartheid.

Dans la municipalité du Cap, le township de Masiphumelele (au premier plan) et le complexe résidentiel Lake Michelle (à l’arrière, protégé par un mur).

Le personnel du Superwoof Dog Hotel and Daycare joue avec les clients sur le toit-terrasse.

Un teckel s’allonge sur un transat miniature au bord de la piscine de l’hôtel et garderie de luxe pour chiens Vienna’s Village.

À Vienna’s Village également, ces deux chiens posent devant la maquette d’un cottage de style colonial afrikaner.

Des bouteilles d’une infusion non alcoolisée pour chiens baptisée Champaws – jeu de mots entre champagne et paws (« pattes », en anglais) – sont exposées au « woofbar » de l’hôtel Superwoof.

Un membre du personnel de l’AtFrits Pet Hotel and Daycare Centre.

Memory Mapanzure nettoie les oreilles d’un griffon nommé Alfie dans le spa de l’hôtel AtFrits.

Des portraits de chiens encadrés de dorures ornent les murs d’une suite de l’AtFrits.

Un bouledogue se rafraîchit dans la piscine du Vienna’s Village.

Pour la Saint-Valentin, le personnel du Vienna’s Village prend des photos pour les envoyer aux propriétaires des chiens.

Crédit photo : Tommy Trenchard/Panos