Jeunes femmes s’évadant à skateboard en Éthiopie

Dans les rues d’Addis-Abeba, un collectif de jeunes skateuses éthiopiennes défie les normes patriarcales et les traditions. La photographe Chantal Pinzi est allée à leur rencontre.
Dans les rues d’Addis-Abeba, un collectif de jeunes skateuses éthiopiennes défie les normes patriarcales et les traditions. La photographe Chantal Pinzi est allée à leur rencontre.
Une grande ville africaine, un seul skatepark, un groupe de jeunes femmes enchaînant les figures sur leurs planches : voici les Addis Girls Skate. Ce collectif d’une douzaine de skateuses sillonne les rues d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, et contribue activement à façonner un nouveau discours d’inclusion et d’autonomisation des femmes.
À l’échelle mondiale, le skateboard se classe au sixième rang des sports les plus pratiqués, mais une enquête réalisée en 2024 par les statisticiens de Worldmetrics indique que le secteur reste à 80 % masculin. Pour les « filles d’Addis », ce sport est devenu un outil d’autodétermination et de construction d’une identité : « Dans son essence, le skateboarding ne se soucie pas de qui vous êtes, mais seulement que vous êtes là, à essayer, tomber, et réessayer encore. »
Confrontées à un patriarcat profondément enraciné et à une exclusion systémique de la vie publique – accentuée par le conflit au Tigré, une guerre civile qui a fait au moins 600 000 morts et des millions de déplacés ces dernières années –, les Addis Girls Skate ont créé un formidable espace d’expression et de sororité. Skateuse elle-même, la photographe Chantal Pinzi est allée début 2024 à la rencontre de ces femmes qui défient toutes les normes.