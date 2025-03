Jean-Baptiste Bosson, imaginer une vie après les glaciers

Qu’y aura-t-il après la fonte des glaciers ? La question étonne presque, car elle est rarement posée. C’est cet abîme d’inconnu que le glaciologue Jean-Baptiste Bosson a décidé d’explorer. Ce Franco-Suisse de 38 ans, né à Annemasse (Haute-Savoie), voue sa vie aux géants blancs menacés par le réchauffement climatique. Diplômé de l’université de Lausanne, il arpente trente-quatre sites récemment « désenglacés » entre la Savoie et la Haute-Savoie, de la vallée de Chamonix au parc de la Vanoise, pour documenter ce qui prendra place après leur disparition. « Je suis glaciologue mais également géomorphologue, dit celui qui, paradoxalement, souffre de vertige. J’étudie les traces que les glaciers laissent dans le paysage et le nouveau qui surgit après eux. »

Forêts, fjords ou tourbières

D’ici à 2100, les glaciers devraient perdre 25 à 40 % de leur masse par rapport à 2015. Et les terres qui émergeront de leur fonte atteindront la superficie de la Finlande (340 000 km2) ou du Népal (150 000 km2) selon les scénarios plus ou moins pessimistes. La nature de ces nouvelles terres variera : des forêts, des pelouses alpines, des lacs, des fjords, des zones humides ou encore des tourbières. Les lacs issus des fontes glaciaires constitueront des réserves d’eau douce non négligeables. Cette diversité de paysages aura une importance capitale pour le climat : ces habitats inédits auront un rôle à jouer dans la captation du carbone, de même qu’ils constitueront un refuge pour le vivant, végétal comme animal.

C’est ce qu’a démontré Jean-Baptiste Bosson dans un article cosigné et publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature en 2023. « L’émergence d’écosystèmes et d’habitats générés par la fonte glaciaire et éparpillés partout sur le globe m’a intéressé, car personne n’en avait encore parlé », raconte le glaciologue qui a conduit ses travaux sans être rattaché à aucune unité de recherche académique. « Un confrère m’a dit un jour : “Tu n’es pas un vrai glaciologue.” J’ai senti qu’il cherchait à me blesser. Mais je ne veux pas être un pur glaciologue, je cherche quelque chose de différent. »

« Je travaille sur la vie et la mort »

Derrière les résultats publiés dans Nature, son projet Ice & Life a permis de produire des relevés de données et un répertoire de nouvelles espèces. Le conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (CEN 74) a été porteur du projet, en partenariat avec Glamos, l’observatoire suisse des glaciers. « Les gens de Nature étaient étonnés de cette organisation, au sein d’une association. Ils m’ont posé des questions sur le fonctionnement de la structure, j’ai pensé à un moment que ce serait un argument contre la publication, mais finalement tout s’est bien passé. »

Le Franco-Suisse au regard bleu implacable donne à son travail une dimension quasi mystique. « Je travaille sur la vie et la mort, car je suis à la charnière entre la fin de l’existence des glaciers et la naissance de quelque chose de nouveau. » Jean-Baptiste Bosson se rêve en Morel, le héros des Racines du Ciel de Romain Gary, qui vit avec les éléphants et les protège car il estime avoir une dette envers eux. « Ce roman a fait que je suis devenu scientifique », confie-t-il.

Alpes et Pyrénées, championnes du monde de fonte des glaces

Ballotté entre le sentiment de perte et une « excitation formidable » face à ce qu’il reste à explorer, le glaciologue a porté ses conclusions dans le monde politique, et les a présentées à Emmanuel Macron lors du sommet international One Planet – Polar Summit en 2023. Il a ainsi obtenu de l’État français qu’il place d’ici à 2030 les glaciers et les écosystèmes qui émergent de leur fonte en « zone de protection forte », la catégorie d’aires protégées la plus haute.

Le rôle contraignant de cette protection reste cependant assez flou. Une étude publiée en février 2025 montre pourtant que les glaciers des Alpes et des Pyrénées ont perdu environ 40 % de leur masse entre 2000 et 2023. Il s’agit des régions du monde où la perte de glace est proportionnellement la plus forte, précise le CNRS.

En 2024, Jean-Baptiste Bosson a quitté le CEN 74 et créé sa propre association d’intérêt général, Marge sauvage. Il y poursuit les travaux du projet Ice & Life, et développe un festival pour rassembler scientifiques, élus locaux, artistes et entrepreneurs sur le sujet. L’été prochain, il réalisera avec ses équipes des relevés écologiques pour identifier les espèces installées dans les écosystèmes postglaciaires du nord-ouest des Alpes, notamment à Bourg-Saint-Maurice en Savoie et à Trient en Suisse. « C’est la naissance d’une nouvelle histoire, et cela nous donne des responsabilités », souffle le chercheur.