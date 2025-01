Au Brésil, les enragés de la vache

Fin 2024, l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur a provoqué la colère du monde agricole européen. Au cœur des crispations : l’importation de viande sud-américaine. Un steak sur quatre dans le monde est produit au Brésil, leader incontesté du secteur. La photographe brésilienne Carolina Arantes a passé six ans à documenter ce marché aussi complexe qu’opaque, devenu un enjeu central de la vie économique et politique du pays.