À voir, à lire sur la nouvelle donne africaine

Le Sahel à la croisée des chemins

L’Enchevêtrement des crises au Sahel De Jean-Pierre Olivier de Sardan (Éd. Karthala, 2023)

Livre. Anthropologue franco-nigérien et observateur du Sahel depuis plusieurs décennies, Jean-Pierre Olivier de Sardan décrypte, dans cet essai éclairant, les dynamiques et symptômes des crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, à la lumière de l’histoire récente. Pour ce faire, il cherche à aller au-delà de l’analyse politique, sécuritaire et idéologique, pour explorer les champs du religieux et du social (état des services publics, rôle des armées nationales…). Et essaie, non sans difficultés, de comprendre le rejet de la France au Sahel, à travers l’étude de trois théories du complot particulièrement diffusées dans la région.

Aux origines d’une région méconnue

Les Cours du Collège de France De François-Xavier Fauvelle (France Culture)

Podcast. Titulaire de la première chaire pérenne dédiée au continent africain, intitulée « Histoire et archéologie des mondes africains », François-Xavier Fauvelle exhume vestiges et écrits d’archives pour proposer un pan d’histoire de l’espace sahélien. L’historien et archéologue explore la circulation des idées et des courants religieux, mais aussi le commerce pratiqué par des royaumes courtiers dans un Moyen Âge africain trop longtemps ignoré et incompris en Occident. Un monde pourtant interconnecté, que François-Xavier Fauvelle explore avec une rigueur scientifique, et relate avec un talent de conteur. Ses cours au Collège de France sur le royaume du Mâli (XIIIe-XIVe siècles) ou l’histoire du Sahara (jusqu’à 650 de notre ère) sont captivants.

Embarqués avec Barkhane

Sentinelles De Thibault Valetoux et Frédéric Krivine (OCS, 2022)

Série. Fiction en huit épisodes, produite avec le soutien du ministère des Armées, Sentinelles plonge le téléspectateur dans le quotidien d’une unité de l’opération Barkhane déployée dans la région de Mopti au Mali. Réalisée par Thibault Valetoux et Frédéric Krivine, Sentinelles restitue l’expérience des militaires français ayant opéré entre 2013 et 2022 contre les groupes djihadistes. Les jeunes recrues sont envoyées dans le Sahara, son désert, ses villes et villages, là où la population est devenue de plus en plus hostile à leur présence. Une chronique humaine et lucide sur une guerre sans victoire possible, et qui n’omet pas de porter un regard critique sur l’institution militaire.

L’Afrique, nouveau front russe

Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine D’Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova (France 5, 2022)

Documentaire. Ce film démonte l’entreprise de prédation de la société paramilitaire russe Wagner en Afrique, et plus particulièrement en République centrafricaine, véritable laboratoire du groupe. Récompensée par le prix Albert-Londres de 2022, cette œuvre d’Alexandra Jousset et Ksenia Blochakova dévoile également les puissants ressorts de propagande de la nébuleuse orchestrée par son fondateur, Evgueni Prigojine, décédé dans un crash d’avion en août 2023 après avoir tenté de se rebeller contre le pouvoir de Vladimir Poutine. Repris en main depuis par le ministère de la Défense russe, Wagner continue d’évoluer en Afrique. Pour l’instant, ses mercenaires sont présents au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Libye.

Les espions qui venaient du froid

Et Wagner créa la Russafrique Enquête sur la montée en puissance des mercenaires russes en République centrafricaine, laboratoire de la guerre moderne. 3 épisodes • Feuilletons | Géographies

Collection « XXI ». Sur le continent africain souffle un vent nouveau venu de l’Est. De la Centrafrique au Mali, il a apporté des centaines de mercenaires russes. Engagés d’abord dans la formation de militaires, les « musiciens » de Wagner rejouent un air qui rappelle les heures les plus sombres de la Françafrique. Ils transforment les pays en laboratoires de déstabilisation de la présence occidentale, happant une flopée d’humains, victimes ou bourreaux d’une nouvelle diplomatie. Le journaliste Florent Vergnes, qui a été correspondant au Mali pour la presse française, retrace leur arrivée et leur déploiement dans cette zone, dans une lettre adressée au frère d’un journaliste russe que les mercenaires ont assassiné.

