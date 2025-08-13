Le Grand Nord se prépare à la guerre

Alors que les risques d’un conflit polaire entre la Russie et l’Occident se concrétisent, les soldats finlandais, norvégiens, américains et canadiens multiplient leurs entraînements dans l’Arctique. Le photographe Louie Palu suit depuis dix ans la militarisation de cette région où le vent et le froid sont, eux aussi, des ennemis.
Alors que les risques d’un conflit polaire entre la Russie et l’Occident se concrétisent, les soldats finlandais, norvégiens, américains et canadiens multiplient leurs entraînements dans l’Arctique. Le photographe Louie Palu suit depuis dix ans la militarisation de cette région où le vent et le froid sont, eux aussi, des ennemis.
Soudain, les Ukrainiens ont surpris le monde entier. Le 1er juin 2025, utilisant uniquement de petits drones cachés par un camion à quelques kilomètres de la base militaire russe d’Olenia, au-delà du cercle polaire arctique, ils en ont déjoué le système de défense et détruit plusieurs bombardiers. Il s’agit de l’attaque la plus dévastatrice jamais menée contre des bases russes, selon Kristian Åtland, chercheur à l’Institut norvégien de recherche sur la défense.
Il y a dix ans, de retour de la guerre d’Afghanistan, le photographe canadien Louie Palu a parié que le nouveau front de guerre serait justement dans l’Arctique. Il a commencé à suivre la militarisation de cette zone bouleversée par le changement climatique – elle se réchauffe quatre fois plus rapidement que les autres régions du monde –, les rivalités géopolitiques et les échos de l’ambition coloniale qui s’y jouent. « C’est aussi la route la plus courte entre la Russie et les États-Unis. S’il y a une attaque contre les États-Unis, c’est par là qu’elle va passer », commente le photographe.
Pearl Harbor au pôle Nord
Louie Palu semble avoir gagné son pari. Avant 2025, aucun conflit n’avait touché le Grand Nord depuis la Seconde Guerre mondiale avec, en 1939, ce qui a été appelé la « guerre d’Hiver » entre la Finlande et l’Union soviétique. Aujourd’hui, une guerre polaire entre la Russie et l’Occident semble plus proche que jamais. Selon le magazine russe Verstka, les « blogueurs Z » soutenant le conflit en Ukraine et les correspondants de guerre ont comparé l’attaque du 1er juin à Pearl Harbor.
Avec plus de quarante voyages au pôle Nord, dix ans de travail et le soutien de plusieurs institutions, dont la prestigieuse fondation John-Simon-Guggenheim, Louie Palu nous raconte les entraînements militaires autour de cette frontière précaire. Le titre de sa série photographique Distant Early Warning, produite avec l’aide du Pulitzer Center, est un clin d’œil au système radar du même nom, construit par les États-Unis et le Canada dans les années 1950 par crainte d’une attaque nucléaire russe au-dessus de l’Arctique. Ces images nous forcent à porter notre regard sur une zone fragile « où tout peut arriver ».