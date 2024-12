Les illusions perdues des Blancs sud-africains

Banlieue blanche de Johannesburg jadis prospère, Daleside n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis que la désindustrialisation l’a figée dans le passé. Deux photographes, le Français Cyprien Clément-Delmas et le Sud-Africain Lindokuhle Sobekwa, en ont arpenté les rues pendant cinq ans, de 2015 à 2020. Le second, dont nous présentons ici une dizaine d’images, relate leur rencontre avec une communauté à la dérive.