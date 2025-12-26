Bande dessinée  |  Aventures

La littérature africaine de retour au pays natal

Écrit par Pauline Gabinari Illustré par Rica
26 décembre 2025
une ville d’Afrique et le visage de Yambo Ouologuem
C’est l’histoire d’un livre resté introuvable dans son pays, le Mali, parce qu’édité en France : « Le Devoir de violence », de Yambo Ouologuem, prix Renaudot en 1968. Mais une petite révolution est en cours : de nouveaux éditeurs naissent en Afrique. Ils pourraient bientôt publier les écrits du Malien, comme ceux des autres grands auteurs africains francophones. Enquête en BD.
1 minute de lecture
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
planche de bande dessinée
Les contributeurs
Journaliste
Pauline Gabinari
Illustrateur
Rica
