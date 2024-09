Pêcheurs malgré tout

Pêcher suppose d’abord de savoir ce que l’on est autorisé à pêcher. La gendarmerie maritime, qui attend parfois les bateaux à quai, veille au grain. La seiche, de la famille des pieuvres et des calamars, ne peut être capturée qu’entre mai et juin. Ce qui laisse tout de même aux pêcheurs de la région le temps d’en ramener 4 000 tonnes par an, pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, selon le comité régional des pêches maritimes de Normandie. La pêche des coquilles Saint-Jacques, le plus rentable des produits de la mer pour les marins qu’a côtoyés le photographe, est quant à elle autorisée de mars à avril. Le reste du temps, c’est « le maquereau, la sole, la dorade », énumère Ciro Battiloro, avant d’avouer dans un rire : « ce sont les premiers mots que j’ai dû apprendre en français ».