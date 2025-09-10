Miniatures  |  Pouvoirs
À la source

De Paris à Monaco, la crypto-visite de Trump Junior

Écrit par Clément Fayol, Guillaume Gendron et Daniel Bernard
10 septembre 2025
portrait de Donald Trump Junior
photo : Spencer Platt, Getty Images via AFP / montage : William Keo
Business et « tourisme » : Revue XXI révèle le très discret voyage de l’aîné des enfants du président américain, entre déambulation trois étoiles au Louvre et atterrissage sur le Rocher pour y vendre sa cryptomonnaie familiale. Le tout en pleine passe d’armes entre l’ambassade américaine et l’Élysée. 
4 minutes de lecture

Dans un palais du Louvre privatisé, le dauphin de la dynastie MAGA déambule une petite heure. Ce mardi 9 septembre 2025, Donald Trump Junior a eu droit au privilège des VIP : le « chefs-d’œuvre tour ». Une petite heure de visite, à l’abri du public, pour contempler le triptyque Delacroix-Joconde-Samothrace. Mais quand Donald Trump Junior se pointe en « touriste » quelque part, l’ombre du senior plane. La dernière fois que l’aîné des Trump s’était présenté ainsi, c’était au Groenland, en janvier, pendant que son président de père se gargarisait depuis la Maison Blanche de ses envies pressantes d’annexion arctique. 

Mardi, Junior n’a rien publié sur ses réseaux sociaux. Côté français, rien au protocole, pas plus qu’à l’agenda officiel. À l’Élysée, cette « visite privée » n’avait même pas été annoncée : c’est Revue XXI qui a appris au cabinet d’Emmanuel Macron (certes bien occupé par une forte actualité politique nationale) la première venue d’un Trump en France depuis le retour du patriarche au pouvoir. Signe aussi que les relations entre le Château et la chancellerie américaine ne sont pas au mieux depuis les tonitruantes déclarations du nouvel ambassadeur à Paris, Charles Kushner. À peine nommé dans la capitale, celui qui n’est autre le père de Jared Kushner, mari d’Ivanka Trump, s’était distingué fin août par une lettre au vitriol accusant Emmanuel Macron d’alimenter « la flambée de l’antisémitisme en France », notamment en reconnaissant la Palestine, accusations qualifiées d’« abjectes » par l’Élysée. L’affaire avait valu à Kushner une convocation au Quai d’Orsay dans la foulée. 

À lire aussi
portrait officiel de Donald Trump
Mars 2025
Trump, l’homme qui ne sourit plus
Inspiré de sa photo d’identité judiciaire, le nouveau portrait officiel du président américain se veut un défi au monde entier. Décryptage.
Coup d’œil  |  Mars 2025 | Pouvoirs

Le fils prodigue sur la Riviera 

« Don Junior » – son surnom dans les cercles trumpistes – n’a aucune fonction officielle. Chez les Trump, après une jeunesse d’enfant indigne perdu dans les vapeurs d’alcool, il s’est vu octroyer un rôle officieux mais très stratégique depuis l’accession de son père à la Maison Blanche : celui chargé de l’enrichissement familial. Quitte à multiplier les lucratives casquettes : podcasteur et conférencier anti-woke, lobbyiste cryptomaniaque, VRP de l’armurier GrabAGun (pitché comme l’« Amazon des flingues »), et « partner » du fonds d’investissement ultraconservateur 1789, dont les actifs ont dépassé ce mois-ci le milliard de dollars. Une manne qui permet au fils Trump de financer les Enhanced Games, les premiers Jeux d’athlètes officiellement dopés, prévus pour 2026 à Las Vegas. Liste non exhaustive… 

Paris n’est qu’une étape pour l’héritier. Ce jeudi, il est attendu de pied ferme à Monaco. Ces derniers jours, son nom bruissait parmi les personnalités les plus influentes du Rocher. Le lieu de la visite n’a pas encore fuité, mais la raison de sa présence est cristalline. À la tête des sociétés du clan Trump, le fiston vient sonder la faune fortunée des investisseurs locaux sur son projet de cryptomonnaie, le World Liberty Financial (WLFI). Une monnaie virtuelle qu’il promeut sur ses réseaux sociaux et podcasts, façon télévangéliste, et qu’il porte à bout de bras, utilisant l’entregent familial pour lui donner vie. Selon le Wall Street Journal, ce « token » a rapporté cinq milliards de dollars en quelques jours à la famille Trump. Et ce malgré des alertes dans la communauté crypto, relayées dans une note publiée le 8 septembre par le cabinet d’avocats spécialisé ORWL, soulignant la « radioactivité » du WLFI, dont les liens avec les Trump laissent présager d’importants risques de « manipulation de marché » et de « conflits d’intérêts ».

Un drôle de pari pour l’élite monégasque, alors que la principauté cherche depuis des mois à faire oublier les frasques financières qui l’ont conduite à un placement sur les listes internationale et européenne des pays sous surveillance renforcée pour risques accrus de blanchiment et financement du terrorisme. Un classement infamant dont le prince Albert II, qui s’était affiché aux côtés de Trump Senior dans une loge VIP du Super Bowl en février, à La Nouvelle-Orléans, cherche à sortir à tout prix. Une démarche sur laquelle, qui sait, le clan Trump pourrait aider. Puisque « impossible est ce que nous faisons de mieux », dernier mantra du 47e président américain. Ironiquement, l’ouragan trumpien pourrait frapper le Rocher au moment où se tient le grand rendez-vous mondial… des assureurs. 

le navire Rhosus devant un homme en costume et cravate
Explosion du port de Beyrouth : révélations sur le rôle d’un discret consultant français 
Un mystérieux contrat d’analyse sismique a servi de couverture à l’importation du nitrate d’ammonium qui a explosé dans la capitale du Liban en 2020.
façade du Collège de France dans une goutte de pétrole
Pour 2 millions, le Collège de France perd le droit de critiquer Total
L’institution doit s’abstenir de tout propos susceptible de porter atteinte à l’image de la firme pétrolière, mécène de sa chaire Avenir Commun Durable.
portrait de Kacy Grine
Le messager de la proposition secrète du Congo à Trump
L’homme d’affaires français Kacy Grine est au cœur d’un coup diplomatique lancé par la présidence congolaise, mêlant les États-Unis et l’Arabie saoudite.
Les contributeurs
Chef d’enquêtes
Clément Fayol
Par le même contributeur :
TikTok et Leboncoin, boules de cristal de l’Élysée
Rédacteur en chef
Guillaume Gendron
Journaliste
Daniel Bernard
Tags
Explorer le thème
États-Unis
portrait de Kacy Grine
Juin 2025
Le messager de la proposition secrète du Congo à Trump
L’homme d’affaires français Kacy Grine est au cœur d’un coup diplomatique lancé par la présidence congolaise, mêlant les États-Unis et l’Arabie saoudite.
À la source  |  Juin 2025 | Pouvoirs
des migrants chinois à la frontière américaine
Mai 2025
Réfugiés chinois aux frontières du rêve américain
À la frontière entre Mexique et États-Unis, le photographe John Moore dresse un portrait saisissant d’un petit groupe de migrants en provenance de Chine.
Coup d’œil  |  Mai 2025 | Géographies
un fragment du mur séparant le Mexique et les États-Unis
Mars 2025
De la Californie au Texas, l’impossibilité d’un mur
La clôture géante érigée contre les migrants est en réalité disjointe de toutes parts. Daniel Ochoa de Olza donne à voir cette incohérence architecturale.
Récit photo  |  Mars 2025 | Géographies
portrait officiel de Donald Trump
Mars 2025
Trump, l’homme qui ne sourit plus
Inspiré de sa photo d’identité judiciaire, le nouveau portrait officiel du président américain se veut un défi au monde entier. Décryptage.
Coup d’œil  |  Mars 2025 | Pouvoirs
l’équipe lave un cheval après un tournoi d’indian relay
Février 2025
Les Natifs américains volent la vedette au rodéo
Pratique guerrière autochtone devenue compétition sportive, l’« indian relay » gagne en popularité à travers les États-Unis.
Récit photo  |  Février 2025 | Aventures
soldat américain négociant avec des figurants
Février 2025
Bagdad en Californie : jouer à la guerre avant d’aller la faire
Debi Cornwall a documenté les villages factices de l’armée américaine, où s’entraînent les marines avant de partir au front.
Récit photo  |  Février 2025 | Géographies
Janvier 2025
Palmiers désenchantés
Depuis plus d’un siècle, ils évoquent le soleil, les vacances… Et si les palmiers de Floride devenaient le symbole des dégâts naturels ?
Coup d’œil  |  Janvier 2025 | Écosystèmes
Décembre 2024
Cholestérol et coloscopie, ou comment j’ai chroniqué le lent déclin de Joe Biden
De l'art de parler de l'âge et l'état de santé de Joe Biden, sans avoir l'air d'en faire un sujet en soi.
Témoignage  |  Décembre 2024 | Pouvoirs
Novembre 2024
Nage libre
Le regard de Christian Caujolle sur une photo de l'Américaine Maggie Steber.
Coup d’œil  |  Novembre 2024 | Géographies
Octobre 2024
Rachel Zoffness, à la croisée des maux
Psychologue de la douleur, l’Américaine Rachel Zoffness œuvre à sortir du tout-médical pour traiter les souffrances physiques chroniques.
Défricheurs  |  Octobre 2024 | Écosystèmes
Explosion du port de Beyrouth : révélations sur le rôle d’un discret consultant français 
À la source  |  Juillet 2025 | Pouvoirs
Explosion du port de Beyrouth : révélations sur le rôle d’un discret consultant français 
Un mystérieux contrat d’analyse sismique a servi de couverture à l’importation du nitrate d’ammonium qui a explosé dans la capitale du Liban en 2020.