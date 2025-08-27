La Russie militarise sa jeunesse

Entre camps patriotiques, célébrations guerrières et événements publics en soutien à l’invasion de l’Ukraine, les Russes – et en particulier les plus jeunes – sont plongés dans une militarisation à marche forcée. Accompagnée d’une manipulation de l’opinion publique, qu’illustre ce portfolio d’un photographe russe qui doit rester anonyme pour sa propre sécurité.

En Russie, depuis le 24 février 2022, la guerre est invisible et omniprésente. Le mot « guerre » lui-même a été banni de l’espace public dès les premières heures de l’invasion de l’Ukraine. Le parlement a adopté une loi criminalisant la diffusion de fausses informations et toute déclaration discréditant les forces de l’armée. Des milliers de manifestants ont été arrêtés et placés en détention.

Parallèlement, le pays a subi une incontestable militarisation : des clubs et des camps militaro-patriotiques surgissent partout, des affiches de recrutement tapissent les villes, des lettres Z géantes, symboles de l’« opération militaire spéciale », ornent les bâtiments. Dans les écoles, les classes de cadets sont de plus en plus nombreuses. Elles mettent l’accent sur la formation militaire, l’entraînement au combat, l’étude de l’histoire et… la valse.

« Au début de la guerre, les gens étaient choqués »

En observant comment la perception des personnes, à commencer par son propre entourage, changeait au fil du temps, l’auteur de ce travail photographique – dont l’identité restera anonyme pour des questions de sécurité – a décidé de raconter le quotidien des Russes. Ce portfolio se focalise surtout sur le processus de manipulation de l’opinion publique mis en œuvre dans le pays. « La propagande s’infiltre partout : dans les médias, les réseaux sociaux, l’éducation, la culture, la religion, les événements publics et les célébrations, confie le photographe. Au début de la guerre, les gens étaient choqués, ils manifestaient, ils en parlaient tout le temps. Aujourd’hui, ils évitent tout simplement le sujet. »

La communication devient de plus en plus difficile. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions sur les applications de messagerie WhatsApp et Telegram, dont les appels étaient déjà devenus impossibles à cause d’un son intermittent et d’un bourdonnement métallique. Le Kremlin accuse ces plateformes étrangères de ne pas partager d’informations avec les forces de l’ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme. Isolés, censurés et endoctrinés, les Russes ne parlent plus. Voici l’une des rares, précieuses voix qui encore résistent à la manipulation et défient la censure.

En soutien à l’invasion de l’Ukraine, la lettre Z s’illumine sur l’ancien immeuble du Comecon, une tour emblématique du centre de Moscou. Février 2024.

Deux jeunes discutent sur un banc public affichant une publicité du service contractuel de l’armée russe à Moscou, en septembre 2024.

Des familles devant un canon décoré avec la peinture traditionnelle Khokhloma devant l’entrée du complexe culturel Kremlin d’Izmaïlovo, à Moscou, en mars 2024.

Les élèves des classes de cadets défilent et chantent un chant militaire sur le mont Poklonnaïa, dans le complexe du parc de la Victoire, à Moscou, en avril 2022.

Un garçon du mouvement de jeunesse panrusse Iounarmiya (« jeune armée ») attend le début d’un jeu-concours militaire à Moscou, en avril 2022.

Les filles et les garçons d’un club patriotique militaire participent à une compétition d’endurance physique. Ils doivent effectuer des fentes avec un fusil d’assaut Kalachnikov levé au-dessus de leurs épaules. Moscou, mai 2022.

Des jeunes en uniforme militaire dansent une valse sur le mont Poklonnaïa lors des célébrations de la victoire contre l’Allemagne nazie, en mai 2025.

Sur la place Rouge, un homme brandit un drapeau dédié à la victoire du 9 mai 1945 lors du « régiment immortel », un événement organisé à la mémoire des participants à la Seconde Guerre mondiale. Moscou, mai 2022.

Des Moscovites portant le ruban de Saint-Georges, symbole de patriotisme russe, entonnent des chants de guerre près du théâtre Bolchoï, lors de la célébration du 9-Mai. Moscou, mai 2025.