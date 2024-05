À voir, à lire sur le foot comme objet économique et social

La grande et les petites histoires

Retour vers le futur de Benoît Dequevauviller (éd. Les Lumières de Lille, 2020)

Livre. Né à Lens, le journaliste sportif Benoît Dequevauviller suit vaillamment la vie du club depuis plus de trente ans. Cet ouvrage est le quatrième d’une saga sur le sujet commencée en 2009. Après Deux saisons en enfer, chronique de la faillite du RC Lens au moment de sa descente en Ligue 2, il signe en 2010 Les enfants terribles de Bollaert puis Gervais au pays de l’or noir, en 2013. Son dernier opus, Retour vers le futur, propose aux lecteurs de se glisser dans les coulisses d’un club proche du dépôt de bilan avant son retour en Ligue 1 en 2020. Les péripéties du club sang et or y sont servies très sérieusement, mais toujours avec une dose d’humour.

Les mille et une vies de Bernard

Tapie de Tristan Séguéla et Olivier Demangel (Netflix, 2023)

Minisérie. En sept épisodes d’une cinquantaine de minutes chacun, Tristan Séguéla et Olivier Demangel explorent la vie et l’œuvre de Bernard Tapie, « homme ordinaire à l'ambition sans bornes ». Un biopic très largement fictionnel qui revient sur les moments forts d’une carrière menée tambour battant, de ses débuts ratés dans la chanson – sous le nom de Bernard Tapy – à sa spécialisation dans le rachat d’entreprises en dépôt de bilan, en passant par sa période de vendeur de téléviseurs. Monstre médiatique, le tempétueux homme d’affaires dirige l’Olympique de Marseille de 1986 à 1993 et s’essaie à la politique, avant de se noyer dans les déboires judiciaires.

Fonds et bas-fonds

L’éco touche le fond de Marguerite Catton, Paloma Soria Brown, Aliette Hovine et Eliot Bochet-Merand (France Culture, 2019)

Podcast. Fonds souverains, fonds de pension, fonds spéculatifs : en quatre épisodes très bien ficelés de près d’une heure chacun, cette série de podcasts de France Culture aide à comprendre et démêler des notions souvent obscures. Le troisième, Quand les fonds passent à l'offensive, questionne les hedge funds pratiquant l’activisme, ceux qui s’invitent dans le capital des sociétés pour en modifier la stratégie ou la gouvernance. Third Point, Elliott, Muddy Waters : leurs noms ne sont pas très connus du grand public. Après les États-Unis, ces fonds s’intéressent pourtant beaucoup à l’Europe. Leurs pratiques, qui s’apparentent parfois à celles de fonds vautours avides de profits rapides et prêts à dépecer des entreprises en difficulté, sont aussi décriées que délicates à encadrer.

Nouvelle ère

L’argent du football de Luc Arrondel et Richard Duhautois (éd. Rue d’Ulm, 2022 et 2023)

Livres. Et si le football était entré dans une nouvelle ère, celle de l’hypermodernité ? Chercheurs en économie, Luc Arrondel et Richard Duhautois analysent les transformations récentes de ce sport mondial. Leur travail, en trois volumes, s’intéresse successivement à l’économie du football en Europe et en Amérique du Nord, avant de se concentrer sur les spécificités du foot féminin. Au niveau européen, la création avortée d’une Super League en 2021, le trading de joueurs pratiqué par les clubs, le fiasco du diffuseur Mediapro et l’arrivée des fonds d’investissement ont fait évoluer la situation en profondeur.

Pour aller plus loin

« Plus de 70 clubs européens sont possédés par des Américains » Luc Arrondel, chercheur au CNRS, retrace les récentes transformations économiques du foot en France.

Le silence du maire du Lens Clémence de Blasi, l'autrice de notre récit sur Joseph Oughourlian, raconte la difficulté à recueillir une parole officielle.