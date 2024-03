À voir, à lire sur l’énergie et la finance

Traders requins

The Big Short : Le Casse du siècle D’Adam McKay (États-Unis, 2015)

Film. Inspiré du livre du même nom écrit par Michael Lewis, le film raconte l’histoire vraie des traders de Wall Street qui ont anticipé la crise financière de 2008 et parié sur la chute des subprimes, ces prêts risqués. Grâce à une connaissance fine du système conjuguée à un travail approfondi de terrain, ils ont compris avant tout le monde que des citoyens américains avaient accédé à des biens immobiliers alors qu’ils possédaient de faibles ressources et garanties financières. Ces traders ont ainsi pu mettre à profit leurs connaissances en shortant la bourse américaine, c’est-à-dire en misant de manière légale sur sa chute. L’opération s’est avérée très rentable pour les protagonistes, qui ont empoché des dizaines de millions de dollars.

Chronique d’une faillite

Les Lehman Brothers étaient trois frères (France Culture, 2018)

Podcast. La grande fresque humaine derrière la fondation de la banque Lehman Brothers a été racontée par l’écrivain Stefano Massini dans un livre à succès écrit en vers libres, Les Frères Lehman. France Culture a adapté l’œuvre du dramaturge italien dans un podcast accessible qui permet d’en souligner l’un des aspects les plus intéressants : l’imbrication entre la grande histoire et celle de la finance. Fondée en 1844, la banque Lehman Brothers est en effet un concentré de l’histoire américaine. Et chaque étape de son ascension sera une étape de plus vers sa chute finale, en 2008. Une faillite qui en entraînera de nombreuses autres, et précipitera une crise économique mondiale.

Tous les coûts sont permis

La Construction politique du prix de l’énergie, Sociologie d’une réforme libérale De Thomas Reverdy (Presses de Science Po, 2014)

Livre. Il existe peu de travaux universitaires sur l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie qui a eu lieu en 2007. L’ouvrage écrit par Thomas Reverdy, sociologue des organisations et des marchés, est une contribution précieuse. Le livre permet de comprendre les mécaniques et les personnes qui ont participé à une rupture historique dans la planification publique des infrastructures et de la distribution de l’énergie. Le chercheur montre également comment l’ouverture à la concurrence avait pour principe de mettre fin à l’élaboration des prix de l’énergie fondés sur les coûts de production. Et comment ce principe est, paradoxalement, continuellement remis en question par les pouvoirs politiques eux-mêmes.

Plein phare sur le Spot

Comprendre la bourse de l’électricité : le marché Spot (Chaîne YouTube Heu?reka)

Vidéo. Ce court film fait partie d’une série de trois épisodes publiés sur la chaîne YouTube Heu?reka, qui vulgarise l’information sur la finance et l’économie sous forme de dialogues entre deux personnages – le candide et celui qui explique. Cette présentation du youtubeur Gilles Mitteau, qui a commencé sa carrière dans la finance, permet de faire un rapide tour d’horizon du fonctionnement de l’énergie et des achats d’électricité sur les marchés. On y comprend que les prises de position des traders d’énergie fonctionnent selon un système proche de la Bourse. L’auteur développe notamment l’opportunité que représente la hausse des prix pour les fournisseurs alternatifs.

Vent debout contre les éoliennes

Collection XXI. Prisée par les compagnies d’électricité, la petite ville de La Ventosa – « la Venteuse » –, dans le sud du Mexique, se voit envahie par des éoliennes. EDF y a développé un projet que les Zapotèques ont estimé plein de fausses promesses et de contrats biaisés. Les habitants indigènes propriétaires d’une grande partie des terrains investis ont donc décidé de poursuivre le producteur français en justice pour bloquer l’installation de ces éoliennes et retrouver leurs terrains. De se battre pour leur vent ! Une enquête de Marion Touboul publiée dans le n° 56 (novembre 2021) de XXI.

