Miniature  |  Pouvoirs
À la source

L’empereur Marc Aurèle, coach pour hommes

Écrit par Nicolas Gastineau Illustré par Four Eyes
30 janvier 2026
buste de l'empereur Marc Aurèle avec une doudoune zippée
De Mark Zuckerberg à Louis Sarkozy, les zélateurs de l’entrepreneuriat et du virilisme raffolent des préceptes stoïciens. Et appuient leur prêt-à-penser sur les philosophes de la fin de l’Antiquité romaine, devenus en quelques années les figures d’un nouveau New Age.
2 minutes de lecture

La machine à café ne marche plus. Pendant des jours sans fin, l’équipe est contrainte de travailler sans ce pétrole des open spaces alors que les horaires s’étirent, dévorent d’abord les soirées, puis les nuits. Après l’intervention du réparateur, le manager prend avec gravité sa plume, tel un empereur romain méditant la bataille du jour depuis sa tente sur les rives du Danube. « Finalement, cet obstacle a été une occasion pour nous de nous demander si le café était essentiel, philosophe-t-il dans son post LinkedIn. D’aucuns auraient vu un mur. C’était une vallée. »

Reconstitué pour l’exemple, ce petit concentré à peine caricatural de pensée entrepreneuriale est la décantation d’une récente mode répandue aux États-Unis, puis en France : appliquer à la vie moderne les préceptes de l’école stoïcienne, dont les représentants vivaient dans la Rome du tout début de notre ère. Le plus prolifique de ces vulgarisateurs se nomme Ryan Holiday. Un drôle d’oiseau de 38 ans, ancien directeur marketing du prêt-à-porter American Apparel, devenu interprète des antiques sans aucune formation universitaire. Avec ses livres comme Le Calme est la clé et L’Obstacle est le chemin, il est passé maître dans l’art de citer, pour guider nos pas quotidiens, l’ancien esclave Épictète (né en 50 après J.-C.) ou l’empereur Marc Aurèle (qui a régné de 161 à 180).

« Si incroyable que c’est à peine croyable »

En substance, ces vénérables Romains estimaient qu’il existe ici-bas deux catégories de choses. Celles qui dépendent de nous : nos actes et nos jugements ; celles qui nous sont extérieures, comme le temps qu’il fait, la réputation que l’on nous prête, les coups du sort. Dépendre de ces derniers, notent les stoïciens, nous rend serviles et faibles. L’idée est donc de se rendre, par une discipline intellectuelle, insensibles à eux pour se concentrer sur le pouvoir que nous détenons réellement : celui de changer notre perception des choses et d’agir sur le monde.

À lire aussi
écrivains, religieux et manifestants autour d’une abbaye
Octobre 2025
À Lagrasse, Mao, le Christ et leurs deux apôtres
L’écrivain et le prêtre auraient pu être amis. Ils racontent leur abbaye scindée entre intellos de gauche et chanoines aux accointances réacs.
Reportage  |  Octobre 2025 | Aventures

Sous la plume d’auteurs comme Holiday, la « citadelle intérieure » de Marc Aurèle devient une bouillie d’entrepreneur : face aux périls, changez votre façon de percevoir et vous pourrez transformer la boue en or. En quelques années, la potion stoïcienne a percolé de la philo au développement personnel, puis au masculinisme le plus droitier. Joe Rogan, le richissime podcasteur et commentateur de MMA, est transi d’admiration : « Ce mec était à la tête de l’Empire romain à une époque où il était assez courant de couper des hommes en deux avec son épée, et il écrit des trucs du genre “le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées”. C’est complètement dingue. » Et pour Louis Sarkozy, l’ambitieux « fils de » adepte du virilisme, Marc Aurèle est « quelque chose qui est si incroyable que c’est à peine croyable ».

Ce n’est plus de la philosophie, c’est un life hack, une « astuce de vie » que l’on se file de main en main. Daily Stoic, la marque de Ryan Holiday, a 3,5 millions de fans sur Instagram. Les basketteurs du Miami Heat et les hockeyeurs des Seattle Hawks ont essayé d’incorporer l’éthique stoïcienne à leur stratégie d’entraînement. Des patrons de la Silicon Valley s’en revendiquent, comme le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, ou celui de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a nommé sa fille Aurelia en l’honneur de l’empereur. Pour les éditeurs de développement personnel, le stoïcisme est devenu en quelques années le ­nouveau New Age. Après Bouddha, voilà que s’avance Marc Aurèle – enfin un coach digne des grands de ce monde.

un nugget recouvert de caviar
Caviar-nuggets, le chic made in China
Premier producteur d’œufs d’esturgeon, la Chine est en quête de nouveaux débouchés. Et n’hésite pas à bousculer les codes de la bourgeoisie occidentale.
Hugo Carvajal et Nicolas Maduro
Derrière l’enlèvement de Maduro, l’opportuniste trahison d’un maître-espion vénézuélien
Hugo Carvajal rejetait les accusations de « complot narcoterroriste » visant son pays. Il en est soudainement devenu l’apôtre. Quitte à s’auto-accuser.
façade de banque et billets libanais
Au cœur de Paris, l’opaque machine à cash de l’élite libanaise
De l’ambassade d’Arabie au clan Hariri en passant par un proche du Hezbollah, une poignée de privilégiés contournent les blocages bancaires. Révélations.
silhouette d’homme tenant un drone dans ses mains
Bon état, cash only ! À Kiev, au Bon Coin des drones russes
Dans cette discrète supérette ukrainienne, « Loki » propose un large choix de drones. Sa clientèle ? Des espions en quête de technologies à décortiquer.
portrait de Donald Trump Junior
De Paris à Monaco, la crypto-visite de Trump Junior
Revue21 révèle le très discret voyage de l’aîné des enfants du président américain, venu vendre sa cryptomonnaie en Europe.
le navire Rhosus devant un homme en costume et cravate
Explosion du port de Beyrouth : révélations sur le rôle d’un discret consultant français 
Un mystérieux contrat d’analyse sismique a servi de couverture à l’importation du nitrate d’ammonium qui a explosé dans la capitale du Liban en 2020.
façade du Collège de France dans une goutte de pétrole
Pour 2 millions, le Collège de France perd le droit de critiquer Total
L’institution doit s’abstenir de tout propos susceptible de porter atteinte à l’image de la firme pétrolière, mécène de sa chaire Avenir Commun Durable.
portrait de Kacy Grine
Le messager de la proposition secrète du Congo à Trump
L’homme d’affaires français Kacy Grine est au cœur d’un coup diplomatique lancé par la présidence congolaise, mêlant les États-Unis et l’Arabie saoudite.
Les contributeurs
portrait de Nicolas Gastineau
Journaliste
Nicolas Gastineau
Par le même contributeur :
Fidji Simo, la Frenchie de ChatGPT, et la poubellisation du Net
logo Four Eyes
Auteur
Four Eyes
Par le même contributeur :
Caviar-nuggets, le chic made in China
Tags
Explorer le thème
Philosophie
portrait dessiné de Frédérique de Vignemont
Août 2025
« À trop scruter nos calories ou nos pas quotidiens, nous perdons confiance dans nos perceptions »
La philosophe Frédérique de Vignemont déboulonne le « quantified self » et les biais du développement personnel, et invite à douter, aussi, de notre corps.
Entretien  |  Août 2025 | Écosystèmes
Novembre 2021
Barbara Stiegler : « Ne pas rester seul, toujours lutter à plusieurs »
Elle a 7 ans quand son père, incarcéré pour braquage, découvre la philosophie. Devenue philosophe à son tour, elle questionne le néolibéralisme.
Entretien  |  Novembre 2021
Caviar-nuggets, le chic made in China
À la source  |  Janvier 2026 | Aventures
Caviar-nuggets, le chic made in China
Premier producteur d’œufs d’esturgeon, la Chine est en quête de nouveaux débouchés. Et n’hésite pas à bousculer les codes de la bourgeoisie occidentale.