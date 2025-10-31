Miniature  |  Pouvoirs
À la source

Bon état, cash only ! À Kiev, au Bon Coin des drones russes

Écrit par Grégory Priolon Illustré par Veronika Dolia
Édition de septembre 2025
silhouette d’homme tenant un drone dans ses mains
Dans cette discrète supérette ukrainienne, « Loki » propose un large choix de drones. Sa clientèle ? Espions et industriels en quête de technologies à décortiquer.
3 minutes de lecture

« En Ukraine, tout le monde a un prix et tout s’achète. » Après avoir combattu sur tous les fronts depuis l’invasion russe de février 2022, « Loki » a décidé de raccrocher suite à une blessure. Et de se lancer dans le commerce très lucratif des technologies russes et occidentales capturées sur le champ de bataille. Notamment des drones, dont il est fin connaisseur – son pseudo vient d’ailleurs d’un modèle de haute précision. Il peut compter sur son large réseau d’amitiés tissées dans les tranchées pour collecter ses « trésors de guerre ». Et les vendre.

Pour ce commerce atypique, il a acheté un ancien supermarché, au cœur de Kiev, sur la rive est du Dniepr, au milieu d’immenses tours grisâtres héritées de l’ère soviétique. Depuis fin 2024, Loki s’est constitué un vaste butin de drones tactiques en service dans l’armée russe – encore fonctionnels, comme nous avons pu le constater.

À lire aussi
adolescents faisant de la gym avec des fusils mitrailleurs
Août 2025
La Russie militarise sa jeunesse
Un photographe – qui doit rester anonyme – donne à voir l’endoctrinement guerrier, à marche forcée, de la société russe. Et en particulier des plus jeunes.
Récit photo  |  Août 2025 | Géographies

Terminal pirate

À l’entrée de l’entrepôt trônent ainsi cinq versions différentes du drone kamikaze Geran-5 (ex-Shahed-136, de facture iranienne). Ce système possède une peinture spéciale absorbant les ondes radar, et intègre une version pirate du terminal de réception Internet Starlink, commercialisé par Elon Musk, pour mieux s’orienter en territoire ukrainien. Il s’agit, selon Loki, de son produit d’appel auprès de sa clientèle occidentale.

Celle-ci est constituée principalement, dit-il, de services de renseignement et d’industriels de l’armement occidentaux en quête de technologies russes en bon état de conservation. Le Säpo – renseignement suédois – est le dernier en date à avoir poussé la porte de son magasin clandestin. Loki affirme lui avoir vendu un Geran-5 retrouvé dans un champ quelques semaines auparavant. Il lui a été cédé pour 10 000 dollars par l’un de ses amis officiers d’une unité de défense antiaérienne positionnée aux abords de la capitale. Les Suédois l’ont payé « un très bon prix », se plaît-il à dire, sourire aux lèvres.

Les services spéciaux français font également partie de sa clientèle. Et se montrent friands des dispositifs de communication russes. Les Américains, quant à eux, raffolent des drones occidentaux que Loki affiche de temps en temps au catalogue – comme en ce moment un FlyEye du polonais WB Electronics, ainsi qu’un DT-46 du français Delair – qu’ils utilisent à des fins d’espionnage industriel, décortiquant et analysant les composants. 

portrait de Donald Trump Junior
De Paris à Monaco, la crypto-visite de Trump Junior
XXI révèle le très discret voyage de l’aîné des enfants du président américain, venu vendre sa cryptomonnaie en Europe.
le navire Rhosus devant un homme en costume et cravate
Explosion du port de Beyrouth : révélations sur le rôle d’un discret consultant français 
Un mystérieux contrat d’analyse sismique a servi de couverture à l’importation du nitrate d’ammonium qui a explosé dans la capitale du Liban en 2020.
façade du Collège de France dans une goutte de pétrole
Pour 2 millions, le Collège de France perd le droit de critiquer Total
L’institution doit s’abstenir de tout propos susceptible de porter atteinte à l’image de la firme pétrolière, mécène de sa chaire Avenir Commun Durable.
portrait de Kacy Grine
Le messager de la proposition secrète du Congo à Trump
L’homme d’affaires français Kacy Grine est au cœur d’un coup diplomatique lancé par la présidence congolaise, mêlant les États-Unis et l’Arabie saoudite.
Les contributeurs
Auteur
Grégory Priolon
Illustratrice
Veronika Dolia
Par le même contributeur :
Une taupe à Bruxelles pour un bunker à 111 millions en Somalie
Tags
Explorer le thème
Ukraine
portrait de Thorniké Gordadze
Août 2025
« La Russie n’a pas un empire colonial, la Russie est l’empire colonial »
Pour le chercheur Thorniké Gordadzé, il existe une continuité entre la guerre en Ukraine et les projets de Poutine en Géorgie, en Moldavie et en Roumanie.
Entretien  |  Août 2025 | Géographies
artiste pratiquant de parkour sur un toit à Kharkiv
Mai 2025
À Kharkiv, l’Ukraine en résilience artistique
Le photographe Amadeusz Świerk est allé à la rencontre d’artistes luttant pour faire vivre la culture dans cette ville lourdement touchée par la guerre.
Récit photo  |  Mai 2025 | Aventures
dessin de wagons chargés de céréales et survolés par des avions militaires
Février 2025
En Crimée, le blé de la guerre est son métier
Moscou s’appuie sur des hommes d’affaires pour exporter les céréales des zones conquises. Une colonisation économique très organisée.
Enquête  |  Février 2025 | Géographies
un soldat blessé allongé, entouré de personnel médical
Février 2025
Un Christ en Ukraine
Certains clichés deviennent instantanément iconiques, comme celui de ce soldat blessé saisi par la photographe Nanna Heitmann. Explications.
Coup d’œil  |  Février 2025 | Géographies
Décembre 2024
« Nos gars en Ukraine ne paniquent pas quand les tirs fusent »
Depuis l’invasion russe en Ukraine, la société danoise Eagle Shark est devenue un acteur clé de la sécurité privée.
Témoignage  |  Décembre 2024 | Aventures
Avril 2024
L’ombre de Gazprom sur la Riviera
Dix-huit mois d’enquête sur les traces du propriétaire d’une des plus belles villas de la Côte d’Azur.
Enquête  |  Avril 2024 | Pouvoirs
Mars 2024
Décédé, le châtelain menait grand train
Dans son pays, le millionnaire ukrainien était déclaré mort. Mais dans son château en Bourgogne, il ne s’ennuyait guère.
Enquête  |  Mars 2024 | Aventures
Mars 2024
La résistance biélorusse hors les murs
Réfugiés dans un château, les opposants au dictateur Loukachenko organisent, à leurs risques et périls, la révolution depuis la Lituanie.
Reportage  |  Mars 2024 | Géographies
Février 2024
Transnistrie, le petit État fantôme prêt à exploser
Le conflit en Ukraine va-t-il s’étendre à ce territoire, qui dort sur une poudrière : des munitions issues de la Seconde Guerre mondiale ?
Reportage  |  Février 2024 | Géographies
Juin 2023
Dans le Donbass, une vie de chien
Dans le Donbass, Matthieu Chazal a photographié des épaves de blindés et quelques chiens errants.
Coup d’œil  |  Juin 2023 | Géographies
De Paris à Monaco, la crypto-visite de Trump Junior
À la source  |  Septembre 2025 | Pouvoirs
De Paris à Monaco, la crypto-visite de Trump Junior
XXI révèle le très discret voyage de l’aîné des enfants du président américain, venu vendre sa cryptomonnaie en Europe.