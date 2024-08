Fin de règne pour le papillon monarque

Chaque année, des millions de papillons monarques migrent du sud du Canada et du nord-est des États-Unis pour hiverner dans les forêts montagneuses du centre du Mexique. Le photographe canadien Brendan George Ko a documenté en 2020 cette migration de 5 000 kilomètres, la plus longue connue pour un insecte. Depuis une vingtaine d’années, plusieurs facteurs naturels et humains font chuter la population de monarques. Mais ses défenseurs peinent à mobiliser autour de son cas.