À lire sur les aventuriers de l’extrême

« Gitan de l’océan »

Damien autour du monde De Gérard Janichon (Éd. Transboreal, 2010)

Livre. Jérôme Poncet et Gérard Janichon, deux marins qui se rêvaient « gitans de l’océan », ont inspiré son périple – et sa vie – à Jean Bouchet, le héros de notre reportage pour XXI. Dans Damien autour du monde, Gérard Janichon raconte cinq ans de voyages, depuis leur remontée de l’Amazone à la voile jusqu’à leur confrontation avec la mort et la magie polaire en Antarctique. Au fil des pages et de 55 000 miles parcourus à bord de leur voilier de 10 mètres, les deux jeunes cap-horniers – qui n’en reviennent pas d’avoir franchi le mythique grand cap – expriment leur amitié profonde, et leurs aspirations farouches à une vie libre et aventureuse.

À tous les Don Quichotte

Rêver debout De Lydie Salvayre (Éd. Seuil, 2021)

Livre. L’écrivaine française se livre ici à une correspondance fictive avec Cervantès, le célèbre inventeur du non moins célèbre personnage de Don Quichotte. Dans une série de lettres, elle plaide pour ceux qui rêvent, se révoltent et prennent des risques, à l’image d’Alonso Quichano, le vrai nom du fameux hidalgo, s’exposant à toutes les catastrophes et moqueries pour vivre son idéal chevaleresque. Un texte pour ceux qui décident de « livrer bataille avec les moyens du bord, quitte à se casser la gueule ».

Heureux qui comme Bernard

La Longue Route De Bernard Moitessier (Éd. Arthaud, 2012)

Livre. Bernard Moitessier est devenu mondialement célèbre après son tour du monde en solitaire et sans escale à la fin des années 1960. Le navigateur en a fait le récit sincère et fragile, celui d’un homme qui, après avoir bouclé sa circumnavigation, décide de ne pas rentrer. « Je continue […] parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Le texte mythique de tous les amoureux des longs voyages sans toucher terre, de la débrouille et de l’aventure.

Fanatique de l’Antarctique

The White Darkness de David Grann (Éd. du sous-sol, 2021)

Livre. Le journaliste David Grann, auteur de La Cité perdue de Z ou plus récemment des Naufragés du Wager, relate l’histoire vraie du militaire britannique Henry Worsley, un homme fasciné par l’explorateur Ernest Shackleton et prêt à tout pour réaliser son idéal : traverser l’Antarctique en solitaire, quitte à y mourir. D’une volonté exceptionnelle, ce père de famille s’étant choisi pour boussole un aventurier légendaire est la preuve que l’histoire de l’exploration n’est pas terminée. Le tout raconté par un grand maître de la non-fiction.

Côte après côte

Dessine-toi un bateau, Coco Sous la houlette du navigateur Roland Jourdain, un jeune ingénieur a largué les amarres. Récit.

Collection XXI. Corentin s'embarque pour six mois avec un sac de riz et douze noix de coco. Lui qui n'a jamais navigué, « sauf si aller jusqu'à Groix, ça compte », promet de caboter, de suivre les côtes. Sous la houlette du navigateur Roland Jourdain, un jeune ingénieur largue les amarres. Pour réinventer le monde, Coco se fait cobaye d'une humanité sans besoins.

