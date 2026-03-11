Déminage personnel

Conséquence directe de l’agression russe contre l’Ukraine, six États européens ont décidé de se retirer de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel. À rebours de cet inquiétant revirement, cette bande dessinée raconte comment l’un des principaux fabricants de mines en Italie a décidé, dans les années 1990, de fermer son usine pour s’engager dans le déminage aux côtés d’une ONG. L’histoire d’une industrie florissante renversée par une mobilisation militante couronnée de succès.

