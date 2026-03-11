Bande dessinée  |  Aventures

Déminage personnel

Écrit par Cécile Debarge Illustré par Thierry Chavant
11 mars 2026
Des chars, une mine sur laquelle va marcher un homme
Conséquence directe de l’agression russe contre l’Ukraine, six États européens ont décidé de se retirer de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel. À rebours de cet inquiétant revirement, cette bande dessinée raconte comment l’un des principaux fabricants de mines en Italie a décidé, dans les années 1990, de fermer son usine pour s’engager dans le déminage aux côtés d’une ONG. L’histoire d’une industrie florissante renversée par une mobilisation militante couronnée de succès.
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”

« C’est souvent super de créer des armes, on se sent tout-puissant. »

planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
planche de la BD “Déminage personnel”
Les contributeurs
portrait de Cécile Debarge
Journaliste
Cécile Debarge
portrait de Thierry Chavant
Illustrateur
Thierry Chavant
