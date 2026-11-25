Les blessures des soldats des tranchées du Donbass ont fait ressurgir les images des « gueules cassées » de la Première Guerre mondiale. Le photographe ukraino-américain Sasha Maslov a suivi des victimes dans leur reconstruction chirurgicale. En écho aux tableaux dadaïstes ou expressionnistes allemands, son reportage révèle les effets physiques et psychologiques du conflit.

Dans un halo bleuâtre, un vétéran ukrainien chausse un ersatz d’œil dans la béance de celui perdu dans la bataille de Pokrovsk, dans l’oblast de Donetsk, en juillet 2024. Le cliché date, lui, du 25 mars 2026, presque deux ans après sa blessure. Il a été pris dans un hôpital de l’ouest de l’Ukraine, dont la localisation exacte est tenue secrète par l’armée.

Torse nu, crâne rasé, cadré au niveau du buste comme un homme-tronc, Ivan Semeniuk, 54 ans, attend qu’un globe en résine vienne combler son orbite vide, sous l’objectif du photographe ukraino-américain Sasha Maslov, 42 ans, travaillant ici pour le Kyiv Independent, un média anglophone fondé dans la capitale un an seulement avant l’invasion russe.

Anti-Orange mécanique

La prise en charge médicale de ce soldat mutilé s’inscrit dans le cadre d’un programme américain baptisé « Face to Face », qui permet à des victimes du conflit, civiles ou militaires, d’être soignées par des chirurgiens plasticiens et reconstructeurs venus des États-Unis. Ici, l’épisthésiste – le praticien qui conçoit les prothèses faciales – vérifie que la couleur de la réplique épouse celle de l’iris épargné. Si le geste médical est doux, si le visage du rescapé semble apaisé, ce faux œil, comme écarquillé, évoque les yeux écartelés de l’antihéros du film Orange mécanique (1971) que des crochets métalliques maintiennent ouverts pour le forcer à visionner un torrent d’images ultraviolentes. Mais au regard contraint imaginé par Stanley Kubrick répond le regard que l’on rend à celui qui en était privé.

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Cent dix ans après la bataille de Verdun, ce visage nous paraît étrangement familier. Comment ne pas voir, dans ce cliché, un écho aux « gueules cassées » de la Grande Guerre ? Ces faces déformées, défigurées et immortalisées par les toiles d’Otto Dix et de George Grosz trouvent ici un prolongement dans les traits du combattant ukrainien. La Première Guerre mondiale s’est fixée dès l’automne 1914 dans une guerre de tranchées, un archaïsme ravivé au début de la guerre en Ukraine jusqu’à ce que les évolutions technologiques et l’omniprésence des drones forcent les soldats de ce front enlisé sur quelque 1 000 kilomètres à s’enterrer complètement.

Dans la configuration de la tranchée, la tête – exposée aux tirs, aux éclats d’obus et de grenades – est la partie du corps la plus vulnérable aux mutilations profondes. Au début du XXe siècle, confrontés à ces nouvelles blessures, les chirurgiens développent des techniques inédites refondant os et tissus endommagés pour restaurer les fonctions vitales du visage : manger, parler, respirer. Artistes et sculpteurs interviennent quand le chirurgien a terminé ce premier travail : les prothèses masquent alors ce qui n’a pu être réparé et restituent la fonction sociale du visage.

Regard félin ou reptilien

Dans la photo de Sasha Maslov, comme dans un portrait de l’expressionnisme allemand ou du dadaïsme, le visage déformé du patient devient un motif révélant les effets physiques et psychologiques de la guerre sur les individus et la société. Dans la peinture d’Otto Dix In Memory of the Glorious Times (1923), mutilations et cicatrices ne sont pas cachées : les nez sont écrasés, les joues ouvertes jusqu’aux dents, les peaux croûtées de sang. Rien ne permet de reconnaître ces hommes.

Mais Ivan Semeniuk, le soldat ukrainien, veut précisément qu’on le reconnaisse. Cette reconstruction est pour lui le moyen de minimiser l’importance de ses blessures et de ménager ses proches, comme il en témoigne dans cet article du Kyiv Independent consacré aux « gueules cassées » d’Ukraine, paru le 12 juin 2026. Une autre photo très similaire, signée Afshin Ismaeli, un photographe de guerre kurdo-norvégien de 41 ans, basé à Kyiv, montre un autre soldat ukrainien éborgné qui a, lui, choisi pour sa prothèse une pupille verticale fendant un iris vert. Son nouveau regard – félin ou reptilien – fait fi de toute ressemblance avec l’œil humain.

Dans Remember Uncle August (1919), un collage de George Grosz, un homme à la moustache intacte pose en veste claire : son nez est une vis, et sur son front apparaissent un point d’interrogation et quelques boutons de couture… Il ne lui reste, à lui aussi, qu’un seul œil. Son visage est un assemblage instable de pièces rapportées. Avec Dix, on perd son identité dans l’ostensible blessure. Avec Grosz, on la cherche dans un visage refait. Maslov, lui, explique à Revue21 avoir accompli son travail de reporter sans référence picturale en tête. « Je ne me suis pas reconnu », ont rapporté à leur tour des vétérans ukrainiens au Kyiv Independant après s’être vus pour la première fois dans le miroir après leur opération. L’œil neuf du vétéran Semeniuk ne lui sert pas à voir, mais à être vu à nouveau.