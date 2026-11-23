Certains s’en étonnent, beaucoup s’en amusent, quelques-uns s’en offusquent. Du populaire Lower East Side au très chic Upper East Side, chaque rue de New York baigne dans une odeur entêtante de cannabis. Fumer dans la rue est permis partout où la cigarette est autorisée. Alors, certains touristes calent un dispensary, un « dispensaire » comme on appelle ici les boutiques de cannabis, sur leur to-do list, entre la statue de la Liberté et l’Empire State Building. Les guides spécialisés se multiplient en ligne – l’un d’eux recommande de faire ses provisions dans l’East Village ou à Bushwick, et conseille notamment de visiter les musées du Met ou du Guggenheim en étant high, pour une expérience « augmentée », puis de calmer les munchies, la faim de loup qui suit un joint, au Chelsea Market.

C’est que, le 31 mars 2021, le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a signé la loi sur la régulation et la taxation de la marijuana (Marihuana Regulation and Taxation Act), qui autorise la possession de 85 grammes de cannabis et efface automatiquement plus de 100 000 condamnations liées à son trafic, sa revente et sa possession. Cette loi, révolutionnaire, fixe un objectif qu’aucun État, ni même aucun autre pays, n’avait osé formuler : réserver la moitié des licences de vente légale à des candidats dits « d’équité sociale ». Soit des « victimes » de la prohibition de la substance – notamment des dealers ayant fait des peines de prison – et des franges défavorisées de la société – des agriculteurs en difficulté, des vétérans invalides, des entreprises dirigées par des femmes ou des minorités.

Ingénierie sociale

En 2022, la gouverneure Kathy Hochul, qui succède à Cuomo, décide d’aller plus loin : toutes les premières licences doivent être données à des personnes condamnées pour des infractions liées au cannabis. En somme, appliquer la recette promue depuis des années, voire des décennies, par les partisans de la légalisation et de nombreux criminologues – aux États-Unis, personne n’a oublié que l’abolition de la prohibition de l’alcool, en 1933, n’avait pas éradiqué la mafia, loin de là, mais l’avait forcée à se tourner vers des activités encore plus nocives et violentes. Alors les partisans de la légalisation du monde entier – et ses détracteurs – ont, depuis, les yeux rivés sur New York : un modèle vertueux de vente du cannabis est-il possible ? Peut-on transformer les trafiquants d’hier en étincelants start-uppers ? Ou cette tentative hors normes d’ingénierie sociale est-elle vouée à l’échec ?

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Comme il est d’usage sur les photos de profil LinkedIn, Britni Tantalo prend fièrement la pose. Elle s’autorise toutefois quelques fantaisies – un joint à la main et un t-shirt rose Barbie – qui tranchent avec l’ambiance corporate de rigueur sur le réseau social. Avec son mari Jayson, elle dirige le Flower City Dispensary, une boutique installée à Victor, petite ville dans le nord-est de l’État de New York, et préside le syndicat des détaillants de cannabis. Et elle est très, très excitée à l’idée d’être interviewée par un média français.

De dealeuse à col blanc

« Vous vous rendez compte qu’il y a quelques années à peine, le simple fait de parler de ce sujet vous rendait suspect ? s’extasie-t-elle avant de réciter son autobiographie, rompue à l’exercice. J’ai grandi dans un quartier très blanc. Ma mère était une immigrée sud-coréenne, nous étions pauvres. À l’école, ça n’allait pas. J’ai commencé à fumer pour me détendre, puis, petit à petit, à vendre pour joindre les deux bouts. » Elle a alors 19 ans. Elle sait que c’est illégal, mais tous les jeunes du quartier font la même chose, et ça ne les a jamais empêchés d’aller à la fac ou de trouver un travail.

« Mais en tant que seule famille d’origine étrangère du quartier, nous étions sous surveillance constante de la police. Les autres se faisaient prendre aussi, mais c’était vite réglé. » Pour Britni et sa sœur, ça ne se règle pas. L’aînée passe plusieurs années en prison. Britni se range. Elle obtient une licence de finance, puis un MBA en comptabilité, devient fiscaliste chez Ernst & Young (une expérience en col blanc qu’elle qualifie de « mascarade »). En 2014, elle lâche le célèbre cabinet de conseil et, avec son mari, crée Metavega, un grossiste en matériel de jardinage pour la culture de plants en intérieur. Une façon de travailler dans le cannabis – que son mari vend illégalement en parallèle (« le deal, ça vous rattrape sans cesse », dit Britni) sans, officiellement, toucher à la plante, toujours interdite à l’époque.

Deux ans et demi pour une licence

Sept ans plus tard, la loi de légalisation passe, sa joie explose. Le couple a des plans : en plus de leur boutique de matériel, ils pourraient vendre leur propre production. Les époux entrepreneurs postulent à l’été 2022 pour une licence, car l’État promet alors davantage qu’une simple autorisation : le DASNY, l’agence publique qui construit d’ordinaire écoles et hôpitaux, doit leur trouver et aménager des locaux, financés par un fonds d’équité sociale annoncé à 200 millions de dollars.

« Puis le discours a commencé à changer, on nous a dit que si on trouvait nous-mêmes un local, on serait prioritaires et on aurait des aides au démarrage », raconte Britni Tantalo. Le Flower City Dispensary n’ouvrira qu’en novembre 2024 – deux ans et demi après le dépôt de leur candidature. Entre temps, le couple paie un loyer sans pouvoir rien vendre, faute d’autorisation, les licences tardant à se matérialiser. « Les propriétaires ont fait flamber les loyers pour les dispensaires. Ils imaginaient des locataires subventionnés, donc solvables. » Mais les contretemps s’enchaînent : le fonds de 200 millions n’a jamais trouvé ses investisseurs privés, et a dû s’appuyer sur des prêts de Chicago Atlantic, un fonds d’investissement aux conditions drastiques pour les bénéficiaires.

En août 2023, quatre vétérans invalides attaquent l’État en justice : en réservant les premières licences aux anciens condamnés, l’Office of Cannabis Management a violé la loi de 2021, qui leur garantissait aussi une place prioritaire. Le juge leur donne raison à titre provisoire et gèle plus de 400 licences pendant quatre mois. « D’un côté comme de l’autre, on a vendu de l’espoir aux gens, et il ne s’est jamais matérialisé, tranche Tantalo. Certains ont fini par renoncer aux aides promises pour que les choses avancent plus vite. »

En réservant les premières licences à des gens condamnés pour trafic, on voulait qu’ils deviennent les “Pères fondateurs” du cannabis légal. Damian Fagon, ancien responsable du Cannabis Control Board

Sur le papier, c’était pourtant le programme d’équité sociale le plus ambitieux des États-Unis. Derrière sa monture en écaille, Damian Fagon voyait déjà le modèle qu’il a contribué à créer être transposé à l’international. Ce trentenaire, issu d’une famille de fermiers, diplômé de Columbia, a rejoint en juin 2022 le Cannabis Control Board – le conseil de cinq membres qui supervise le secteur et attribue les licences – en tant que directeur de l’équité sociale et économique. Si tout s’était passé comme prévu, il aurait pu enchaîner les conférences à travers l’Europe et vanter les mérites sociaux d’une légalisation bien menée. « Après la mort de George Floyd [un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020, provoquant un sursaut du mouvement Black Lives Matter], New York vivait un moment politique, se souvient le technocrate, accoudé devant sa bière dans ce bar du Lower East Side où nous le retrouvons en juillet 2026. C’était un contexte favorable à ce genre d’initiative. »

Bien sûr, l’État de New York n’est pas le premier à légiférer en faveur de la légalisation. La Californie l’a fait dès 2016. Mais dix ans plus tard, sur la côte ouest, faute de licences assez nombreuses et à cause de taxes élevées, le marché illégal continue de peser plus lourd que le marché légal. New York et Damian Fagon ont eu l’espoir de faire différemment. Mieux, évidemment. « En réservant les premières licences à des gens condamnés pour trafic de stups, on voulait faire en sorte qu’ils deviennent les “Pères fondateurs” du cannabis légal. Signer la fin d’une hypocrisie. » Le technocrate soupire, tripote ses lunettes, replace le col de sa chemise, boit une gorgée d’IPA.

Avant la loi, « tout le monde » fumait déjà en ville, assure-t-il, balayant d’un geste la grande fenêtre du bar, devant laquelle une fumée épaisse s’élève au-dessus d’un groupe de jeunes adultes. « Mais personne ne voulait qu’on puisse acheter dans son quartier. » Damian Fagon n’aura finalement que deux ans pour mettre en place son utopie : en mars 2024, il est mis en congé pendant une enquête qui le soupçonne d’avoir usé de son influence contre un industriel ayant dénoncé des pratiques illégales. Il est finalement mis hors de cause, mais démissionne en novembre de la même année.

Milliardaires désœuvrés

Aujourd’hui, l’homme dirige le Bronx Cannabis Hub, qui aide des New-Yorkais ayant eu affaire à la justice à postuler aux licences… dans un processus étatique qu’il a contribué à façonner, mais qu’il décrit lui-même comme « complexe et mal accompagné ». La structure les soutient pour l’immatriculation, la conformité, l’immobilier, le financement, l’entrée sur le marché et le développement. Entre-temps, la vente de cannabis légal s’est déplacée bien loin des quartiers touchés de plein fouet par le deal durant la prohibition : des producteurs livrent désormais jusque dans les Hamptons, les stations balnéaires pour milliardaires désœuvrés de Long Island.

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En apparence, pourtant, la promesse initiale a été tenue : fin 2024, 182 des 260 boutiques légales ouvertes, soit sept sur dix, étaient tenues par d’anciens condamnés pour vente ou consommation de cannabis ou par leurs proches. C’est encore le cas de la moitié aujourd’hui. L’État avait même pris ses précautions : pour empêcher qu’un même groupe contrôle toute la chaîne, de la plante au comptoir, la loi interdit à quiconque possédant des cultures, où que ce soit aux États-Unis, d’investir dans une boutique new-yorkaise. Mais le cannabis restant illégal au niveau fédéral, rares sont les banques qui prêtent, et les investisseurs privés ont posé leurs conditions. Dès 2023, avant même l’ouverture de la plupart des boutiques, des licenciés dénonçaient des offres « dignes de requins » : de l’argent contre la gestion de l’affaire et 49 % de ses parts – soit le maximum légal.

Les vitrines les plus en vue de Manhattan en sont l’exemple. À Union Square, le très chic dispensaire de la franchise The Travel Agency a été dessiné par des architectes inspirés par le terminal 5 de l’aéroport John-F.-Kennedy et imaginé comme un « portail vers une nouvelle destination » [sic]. Si la licence de la boutique appartient bien au Doe Fund, une association d’aide aux anciens détenus, sa gestion, et avec elle la majorité des revenus, revient à Arana Hankin-Biggers – une entrepreneuse passée par Harvard, par le loueur d’espaces de travail WeWork et par le cabinet du gouverneur de New York – et à son associé Paul Yau, un banquier venu du capital-investissement. Dans l’East Village, Gotham, mi-dispensaire mi-galerie d’art, a été lancé par Joanne Wilson – business angel et épouse du capital-risqueur Fred Wilson, l’un des premiers investisseurs de Twitter. À Times Square, Charlie Fox – trois étages et un salon façon club privé milanais – appartient à Julia Levi et James Mallios, deux restaurateurs des huppés Hamptons.

Joints préroulés et boissons pétillantes

Agitant des bras musculeux serrés dans sa nouvelle chemise d’entrepreneur, Vladimir Bautista revendique le cannabis comme un produit de luxe. Ce quadragénaire latino a pourtant grandi à Sugar Hill, dans le Harlem chaud des années 1990, en pleine épidémie de crack. Il a commencé la vente à 16 ans, et vante aujourd’hui « trente ans d’expérience » – soit 22 arrestations et plusieurs séjours en prison, avant que la légalisation n’efface son casier. Dès 2017, avec son associé Ramon Reyes, il avait ouvert un salon de consommation clandestin que le magazine Forbes avait surnommé le « Studio 54 du cannabis », en référence à la mythique discothèque de Broadway, véritable temple de la cocaïne à la fin des années 1970.

Baptisé Happy Munkey, ce speakeasy de l’herbe est passé dans la légalité il y a deux ans – et vend désormais du cannabis sous toutes ses formes : fleurs, joints préroulés, huiles à mettre sous la langue, bonbons, infusions, boissons pétillantes et tout un tas d’autres formes. Une première boutique a été ouverte à Inwood, à la pointe nord de Manhattan, en septembre 2024, puis une autre sur le Fulton Mall de Brooklyn deux mois plus tard.

L’Amérique qui gagne

« Le jour de l’ouverture, j’ai vu passer des flics sur le trottoir… Difficile de ne pas les narguer », toise, sourire en coin, Vladimir Bautista du haut de son mètre quatre-vingt-dix. Réflexe presque pavlovien : des décennies de jeu du chat et de la souris ne s’oublient pas si vite. « Il n’y a qu’à New York qu’un tel parcours est possible », lance-t-il suffisamment fort pour que quelques clients, visiblement fidèles et en pleines emplettes dans la boutique d’Inwood, viennent saluer le patron.

Désormais, Happy Munkey a même une attachée de presse, Ghislaine Leon. Cette cool kid en baggy, crop top et blazer énumère les clients de l’entreprise, laissant entrevoir les grillz dorés collés sur ses dents à chaque moue enjouée – et elles sont nombreuses. Les traders de Wall Street, les soirées d’entreprise de Coca-Cola, « et d’autres qui préfèrent que l’on garde leur nom secret, mais que vous connaissez à coup sûr »… bref, un condensé de l’Amérique qui gagne et désormais qui fume sans se cacher (ou presque). Vladimir Bautista peine à dissimuler sa fierté, mais, de toute façon, plus question de l’inhiber : l’ex-dealer est hyperactif sur les réseaux sociaux – LinkedIn en tête, professionnalisme oblige – et compte plusieurs dizaines de milliers de fans sur Instagram.

À Inwood, celui qui se veut le saint patron du cannabis a même installé un écran géant et une terrasse devant sa boutique. Quelques jours avant notre visite, les habitués étaient conviés à un barbecue, joints compris, devant la finale du championnat de basket de la NBA. Ce soir-là, les Knicks battaient les Spurs de Victor Wembanyama et offraient à New York son premier titre depuis 1973. « Notre communauté [comprendre : celle qui consomme du cannabis, bien souvent racisée, ndlr] a longtemps été stigmatisée. Nous avons, avec la légalisation, l’occasion de lui redonner le pouvoir, et de montrer que c’est aussi ça, New York. »

Grands groupes de cannabis médical

Sa bataille est désormais fiscale : Vladimir Bautista œuvre pour que les taxes payées par le secteur reviennent vraiment aux quartiers populaires. Dans l’État new-yorkais, un achat légal supporte à la fois une taxe étatique de 9 % et une taxe locale de 4 %, plus une autre de 9 % prélevée en amont, quand la boutique achète la marchandise au distributeur. La loi prévoit que 40 % de ces recettes aillent à un fonds de réinvestissement communautaire, 40 % à l’éducation et 20 % à la prévention des addictions. Fin 2025, elles atteignaient environ 341 millions de dollars (310 millions d’euros). Le fonds communautaire, lui, a distribué sa première enveloppe : quelque 5 millions de dollars.

Plus haut dans la chaîne, le business se concentre : 7 % des producteurs réalisent 40 % des ventes. Les groupes qui tenaient déjà le marché médical, pour la plupart des géants multi-États, ont obtenu fin 2023 le droit d’ouvrir chacun trois boutiques grand public. Ces magasins encaissent en moyenne 7 millions de dollars par an, contre 4,7 millions pour ceux des anciens condamnés et 3 millions pour ceux des autres petits entrepreneurs aidés par l’État.

Quand le cannabis est légal, c’est beaucoup plus facile d’apprendre aux gens à bien consommer. Vladimir Bautista, dirigeant d’une boutique haut de gamme

Pour « rendre à la communauté », Vladimir Bautista enchaîne les conférences dans les amphithéâtres des prestigieuses universités de l’Ivy League et dans les conventions internationales. « Ceux qui sont contre la légalisation ne comprennent pas que le seul vrai problème, c’est le manque d’éducation. Légal ou pas, le cannabis aura toujours quelqu’un pour le vendre et le consommer. Mais quand c’est légal, c’est beaucoup plus facile d’apprendre aux gens à bien consommer », veut-il croire. Alors, chez Happy Munkey, une voix s’échappant d’une enceinte psalmodie en boucle les effets secondaires du cannabis et les précautions à prendre avant de consommer. Des panneaux interactifs expliquent dosages et substances – dont la teneur en THC, la molécule psychoactive, l’une des notions les moins bien appréhendées par les consommateurs –, mais aussi les différentes variétés et goûts des fleurs de cannabis. Une sorte d’équivalent new-yorkais de la Cité du vin à Bordeaux.

La comparaison ne dérange pas Vladimir Bautista, au contraire. Il en fait même une profession de foi : « Le vin rend les gens malades, le cannabis les soigne. » Dans l’arrière-boutique, où, à l’instar d’une cave, on perd quelques degrés – c’est ce qu’il faut pour une meilleure conservation de la plante –, une conseillère officie comme une sommelière. Elle oriente les clients selon leurs envies et propose même des accords mets-joints. « Pourquoi l’alcool, ou même les opioïdes, qui ravagent l’Amérique, sont-ils moins stigmatisés que le cannabis ? », s’indigne le patron face à notre étonnement venu de l’Hexagone, où la lutte contre les stupéfiants, cannabis en premier lieu, était affichée comme une priorité du deuxième quinquennat Macron.

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L’heure des lobbyistes

« Pendant des décennies, la classe politique a dépensé des fortunes pour salir le cannabis », poursuit Bautista. Andrew Cuomo lui-même parlait encore de « gateway drug » – c’est-à-dire de « substance passerelle » menant fatalement à la consommation de drogue dure – quatre ans avant d’en signer la légalisation. En octobre 2025, lors du premier débat de l’hypermédiatique élection à la mairie de New York où Cuomo, vaincu lors des primaires démocrates, défiait en « indépendant » la sensation Zohran Mamdani, les candidats se sont vu demander s’ils avaient déjà acheté « quoi que ce soit » dans une boutique légale. Grand sourire aux lèvres, Mamdani, le futur maire, répond : « Oui, j’ai déjà acheté de la marijuana dans un cannabis shop. » Cumo, l’homme qui a pourtant rendu cela possible, lâche un lapidaire « No », visage fermé.

Depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2026, Zohran Mamdani ne s’est plus exprimé publiquement sur le sujet. Qu’importe : l’industrie n’a plus besoin des politiques pour se faire entendre. Au premier trimestre 2026, le secteur a dépensé 1,6 million de dollars en lobbying fédéral et mobilisé 67 lobbyistes, selon la base de données en ligne OpenSecrets. Parmi les groupes de pression, la Coalition for Cannabinoid Policy, Education, and Regulation (CPEAR) réclame un cadre fédéral calqué sur celui de l’alcool et du tabac.

Marlboro et Corona

« Les procannabis vendent une utopie, balaye Kevin Sabet, ancien conseiller antidrogue de la Maison Blanche – sous Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama – et figure de proue de l’opposition à la légalisation. Personne ne vous a dit que, derrière le lobby du cannabis, il y a celui du tabac et de l’alcool ? » Non, mais l’argument est, en effet, inattaquable. La liste des membres de la CPEAR, sur le site de l’organisation, parle d’elle-même : Altria, maison mère de Philip Morris USA, qui vend les Marlboro aux États-Unis ; Constellation Brands, qui y distribue la bière Corona ; et la fédération américaine des supérettes. Quand la cigarette s’effondre chez les jeunes Américains, le cannabis offre un relais de croissance, estime le lobbyiste antidrogue, à la tête de Smart Approach to Marijuana (SAM).

« Il ne faut surtout pas que les autres pays se laissent berner par l’illusion new-yorkaise », insiste-t-il. Et puis les bad trips, ces épisodes de détresse aiguë liés à la consommation de drogue, sont de plus en plus fréquents dans l’État, poursuit-il. « Avec la légalisation, les consommateurs s’habituent. Alors, pour que les produits fassent encore effet, les producteurs augmentent les doses de THC : quatre, cinq, six fois plus », affirme Kevin Sabet.

Selon un rapport publié en mai par le département de la santé de l’État, les passages aux urgences pour intoxication au cannabis sont passés de 1 205 en 2016 à 2 387 en 2024 – presque le double. Chez les enfants de 0 à 4 ans, le nombre d’arrivées aux urgences a été multiplié par près de 40 entre 2016 et 2023 : 253 visites et 82 hospitalisations la dernière année. En cause : l’ingestion par les tout-petits d’edibles, ces produits comestibles de cannabis sous forme de chocolat ou de bonbons. Ils sont particulièrement à la mode à New York, car ils évitent d’avoir à fumer et leurs effets se font ressentir plus fortement et plus longtemps. Le rapport précise toutefois qu’il est impossible de savoir si les produits responsables de ces surdoses enfantines venaient du marché légal ou illégal.

Les consommateurs aisés se payent des produits sûrs. Les pauvres récupèrent l’herbe dont personne ne veut. Je ne vois pas ce qu’il y a d’éthique. Kevin Sabet, opposant à la légalisation

Car – et c’est aussi là que le bât blesse – le marché noir n’a pas disparu avec la légalisation. C’est même, selon Kevin Sabet, l’un des problèmes centraux. En 2023, les autorités estiment à au moins 1 400 le nombre de boutiques sans licence rien que dans la ville de New York. Des vitrines éclairées, des enseignes soignées, parfois des terminaux de paiement par carte : pour le passant, rien ne les distingue d’un commerce autorisé. L’État a bien imposé aux boutiques légales un autocollant à QR code en vitrine, censé permettre aux consommateurs de les identifier ; encore faut-il savoir qu’il existe, et penser à le scanner – un rapide sondage auprès de New-Yorkais consommateurs de cannabis laisse penser que ces précautions ne sont jamais prises.

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Et s’ajoutent à ces chiffres les dealers à l’ancienne, qui vendent toujours leurs grammes au coin de la rue. La raison est d’abord économique : en boutique légale, le cannabis coûte environ 60 % plus cher qu’au marché noir. « Les consommateurs aisés peuvent se payer des produits testés, plus sûrs, résume Kevin Sabet. Les pauvres récupèrent l’herbe dont personne ne veut. Je ne vois pas ce qu’il y a d’éthique là-dedans. »

« Business is business »

Mais le sujet ne s’arrête pas là. En théorie, les deux marchés ne se croisent pas. La loi fédérale interdit de transporter du cannabis d’un État à l’autre : tout ce qui se vend légalement dans l’État de New York doit donc y être cultivé. Le marché illégal, lui, écoule surtout de l’herbe venue de Californie. En pratique, la frontière est poreuse. Autorisés à planter dès 2022, avant l’ouverture des boutiques, les agriculteurs new-yorkais se sont retrouvés en 2023 avec des récoltes invendues, faute de distributeurs. Une partie aurait fini dans les circuits parallèles, à New York ou dans des États voisins, où la consommation reste illégale.

« Les procannabis se fichent de rendre les gens dépendants, ou de les envoyer aux urgences, ils veulent juste faire leur beurre, tacle Kevin Sabet. Nous sommes aux États-Unis, on prône la responsabilité individuelle, et business is business. » Damian Fagon ne semble pas s’en émouvoir : « Comme pour tout nouveau marché, il faut lui laisser le temps de s’autoréguler. » Pour le moment donc, à New York, l’herbe doit surtout son vert à celui du dollar.