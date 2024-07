Mon nom est Légion

Originaires du Népal, de Colombie ou d’Ukraine, ils ont quitté leur famille et parfois traversé la moitié de la planète pour commencer une nouvelle vie au service de la Légion étrangère française. Dans cette institution où règne une discipline extrême, les recrues vont se préparer aux terrains de guerre. Courses dans la boue, maniement des armes, mais aussi repassage et cours de français… En 2021 et 2022, le photographe Fred Marie a suivi le dur quotidien d’un groupe d’apprentis légionnaires.