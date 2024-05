À voir, à lire sur la toute-puissance du monde végétal

Alma l’exploratrice

L’empreinte de toute chose d’Elizabeth Gilbert (éd. Calmann-Lévy, 2014)

Roman. Elizabeth Gilbert raconte le siècle des Lumières à travers la vie d’Alma Whittaker, fille d’un roublard qui a fait fortune aux côtés de l’explorateur James Cook grâce à ses connaissances botaniques. Cette anti-héroïne obstinée veut tout comprendre, aussi bien les mystères de son corps que les mouvements des colonies de mousses et ses propres contradictions. Mené tambour battant, ce roman nous entraîne de Philadelphie à Tahiti, en passant par les jardins botaniques de Kew et d’Amsterdam.

Toutes les semences du monde

Histoires de graines de Thierry Ardouin (éd. Atelier EXB, 2022)

Livre photo. Comment se lasser de la prodigieuse diversité de gabarits, de couleurs et de matières de cette galerie de portraits ? Issues, pour la plupart des collections du Muséum national d’histoire naturelle, les graines capturées par le photographe Thierry Ardouin fascinent autant par leur beauté formelle que par l’énergie vitale qu’elles couvent en cachette. De l’émergence de l’agriculture, il y a plus de 10 000 ans, aux questions que soulèvent les semences hybrides actuelles, en passant par la découverte des usages des graines à travers les cultures et les époques, l’ouvrage explore les enjeux de la diversité à l’échelle de ces sources de vie.

Copain des bois

Francis Hallé À voix nue (France Culture, 2010)

Podcast. Après avoir suivi des études de zoologie, Francis Hallé est devenu botaniste et dendrologue (spécialiste de la science des arbres). Sa passion pour la condition végétale l’a peu à peu mené jusqu’aux forêts tropicales, où il a regardé vivre arbres et hommes. Ici, Francis Hallé se confie en marchant dans un sous-bois. De sa découverte de la magie des plantes sur son balcon d’étudiant à ses expéditions sur la canopée, il livre dans ce podcast le récit d’une vie éblouie par le végétal.

Secret story

La vie rêvée des plantes de Lee Seung-U (éd. Zulma, 2006)

Roman. Détective désabusé, Kihyon se lance dans une filature qui le mène à un mystérieux palmier. Au pied de la plante, il trouve sa mère, et des secrets de famille. Dans ce roman sud-coréen, les arbres protègent les amants, pansent les plaies et brodent sous la terre des liens invisibles. Un livre surprenant et envoûtant, d’une écriture fluide et entraînante.

Sous l’arbre à palabre

Botaniste de Marc Jeanson et Charlotte Fauve (éd. Grasset, 2019)

Essai. Les plantes prennent leur temps et exigent attention. Marc Jeanson le sait, qui dans l’enfance se passionnait pour les animaux, jusqu’à ce qu’une bouture, oubliée sur un coin de fenêtre, ne germe à son insu. Quelques années plus tard, un voyage au Sénégal où il découvre la splendeur des palmiers, vient conforter sa vocation. Être botaniste, c’est aimer le terrain, la boue, les nuages. Et l’inconnu. Ancien responsable de l’herbier du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, Marc Jeanson raconte dans cet ouvrage ses expéditions et dresse de fabuleux portraits de ses prédécesseurs, infatigables arpenteurs, prêts à sacrifier leur vie pour décrire et collecter des plantes. Captivant.

Répertorier le vivant

La porte du voyage sans retour de David Diop (éd. Seuil, 2021)

Roman. « J'ai fait ce voyage au Sénégal pour découvrir des plantes et j'y ai rencontré des hommes. » Ce roman de David Diop est inspiré de l’aventure africaine du naturaliste Michel Adanson (1727-1806). Infatigable collecteur de végétaux, d'animaux et de minéraux, il a débarqué jeune homme sur l’île de Gorée, d’où sont partis des millions d’Africains au temps de la traite des Noirs. Lui y a étudié la flore locale. Botaniste, il caressait le rêve d’établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l’heure est aux Lumières. Son voyage et son destin ont basculé dans la quête obstinée d’une femme qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes.

Plantes à billets

En Floride, les plantes repoussent les limites Au prestigieux Salon des plantes tropicales, le mastodonte du marché allait rafler tous les prix. Quand soudain, c’est le choc. Reportage | Écosystèmes

Collection XXI. Le dénouement était écrit d’avance. Au prestigieux salon des plantes tropicales, en Floride, le mastodonte du marché, Costa Farms, allait rafler tous les prix. Certains de ses concurrents, blasés, avaient même renoncé à exposer. Quand soudain, c’est le « plant drama » : un petit poucet remporte la mise. Pour le plus grand bonheur des influenceurs. Pour XXI, Anaïs Renevier a arpenté les allées du plus grand festival de la plante verte d’intérieur, en Floride. Rendez-vous dans une industrie hors-normes.

Pour aller plus loin

« Pour préserver la biodiversité, il vaut mieux conserver les habitats » Bruno Colas est biologiste à l'université de Saclay. Il travaille sur des espèces végétales rares, dont la conservation est en jeu.

La fable du palmier solitaire Virginie de Rocquigny, autrice de notre récit sur le dernier palmier de l'île Maurice, raconte sa quête, de Brest à Curepipe.