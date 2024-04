À voir, à lire sur des nababs des énergies fossiles

Naissance d’une pieuvre

La Malédiction du pétrole de Jean-Pierre Pécau et Fred Blanchard (éd. Delcourt, 2020)

BD. De la naissance de la première compagnie pétrolière des frères Nobel à la fin du XIXe siècle aux coulisses de la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), en passant par les conséquences du deuxième choc pétrolier de 1979, cette bande dessinée revient sur un siècle et demi d’exploitation de l’or noir. Côté pile, le texte détaille la manière dont il est devenu le moteur de la croissance et la source des plus grands profits, à l’image de ceux des sociétés ExxonMobil et Saudi Aramco. Côté face, les auteurs se focalisent sur l’impact que le pétrole a pu avoir dans les conflits récents. Avec, en ligne de mire, l’ultime malédiction : la catastrophe écologique du réchauffement climatique.

Main basse sur les richesses russes

Poutine et les oligarques de Paul Moreira (France TV, 2023)

Documentaire. Des années 1990 à aujourd’hui, ce documentaire en deux parties revient sur la manière dont une poignée d’hommes ont profité de la chute de l’URSS pour s’emparer des ressources naturelles du pays et s’enrichir tandis que la population s’appauvrissait. Leur mainmise politique et financière a duré une décennie, jusqu’à l’arrivée au pouvoir au début des années 2000 d’un président autoritaire, Vladimir Poutine, qui a fait de ces oligarques ses principaux alliés et son bras armé financier. Depuis, ceux-ci dépensent leurs milliards loin de la Russie – pour éviter le regard des concitoyens –, en Europe notamment, où leurs yachts et villas sont visés par les sanctions de l’Union européenne depuis l’invasion du Donbass en 2014.

La chute de la maison Rockefeller

L’Histoire de la Standard Oil Company d’Ida Tarbell (publication initiale 1902-1904) (éd. Séguier, 2022)

Livre. Cette enquête minutieuse sur les pratiques de la société pétrolière fondée par John Davison Rockefeller, d’une des pionnières de l’investigation américaine, mènera au démantèlement du groupe en 1911. Et à la fin du quasi-monopole sur l’or noir américain qui avait fait la fortune immense de Rockefeller. Un véritable tremblement de terre. Parmi les 34 sociétés nées de la défunte Standard Oil, de grands noms contemporains du secteur comme Chevron, Exxon, Marathon ou Mobil. Ce livre est aussi un portrait captivant du milliardaire devenu un mythe. Au-delà de son cas, c’est l’histoire d’amour trouble entre l’Amérique et le pétrole qu’Ida Tarbell raconte avec talent.

Mort en Ukraine, vivant en Bourgogne

Décédé, le châtelain menait grand train Dans son pays, le millionnaire ukrainien était déclaré mort. Mais dans son château en Bourgogne, il ne s’ennuyait guère. 2 épisodes • Feuilletons | Aventures

Collection XXI. Trois ans après avoir signé pour être le chauffeur de « monsieur Rudolph », Alexandru atterrit au tribunal au côté de son patron. L’oligarque ukrainien a acheté un château en Bourgogne, dans un village trop content de voir sa vieille forteresse retapée et ouverte de nouveau au public. Dans les premiers temps, d’ailleurs, la cohabitation se passe bien. Mais l’homme d’affaires aux goûts de luxe se met à ne pas payer les ouvriers et artisans qui viennent y travailler... Et puis sa maîtresse commence à faire vaciller l’équilibre savamment entretenu. Pour qu’au final le procès mette au jour un échafaudage d’escroqueries, entre la France et l’Ukraine, sur fond de blanchiment d’argent venu de l’Est. Un récit de Clara Hesse pour XXI.

