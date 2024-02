Entre terre et père

Aucun des quatre frères et sœur d’Éric n’a souhaité reprendre la ferme familiale où ils ont grandi. De l’exploitation où le fils de paysan a tout appris il ne reste que des ruines visibles depuis sa grange. Quand il s’est installé de l’autre côté de la départementale dans les années 1990, Éric avait 24 ans. Son père venait de mourir. Sa mère, rongée par la dépression, s'est suicidée peu après. « Elle était caution de mes emprunts. Ça a tout bloqué. J’ai dû vendre mes quarante vaches et repartir de zéro. » Trente ans plus tard, il a le dos voûté et dix bêtes de moins. Depuis leur enfance, ses deux fils et sa fille l’aident au quotidien.