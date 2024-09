Plongez dans le monde du lobbying des mers

L’histoire derrière la couverture « J’ai toujours aimé l’humour absurde, rapporte Javier Muñoz. J’ai immédiatement pensé aux films de Scorsese des années 1980, avec les costumes à rayures et à grands cols. Il n’a pas été facile de donner un air vivant aux poissons. J’ai joué avec la personnalité de chacun : le requin-marteau et l’espadon, incarnent les sbires écervelés du méchant grand requin blanc... »

Elle a tout d’une grande, et pourtant elle rame (un peu). La France peut donner l’impression d’une puissance maritime moyenne, observe dans ce dossier Virginie Saliou, de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire. Pourtant, avec ses 20 000 km de côtes et ses 10,7 millions de km2 d’espaces maritimes, le pays a des compétences dans tous les domaines de la mer : pêche, commerce, défense, recherche. C’est que, justement, les partis politiques ont longtemps pensé le sujet de façon segmentée. Ce n’est qu’en 2022 qu’une vision globale a commencé à éclore. Sans forcément de budget suffisant.

Saadé, nouveau roi des mers

Quelques leaders émergent, cependant. Comme l’armateur CMA CGM et ses 600 porte-conteneurs, dont les bénéfices ont été dopés par la crise du Covid-19. À la tête du groupe, le Marseillais Rodolphe Saadé investit désormais dans les avions, l’espace et même les médias, se posant comme un barrage contre l’empire Bolloré.

Un pêcheur aux ambitions sans limites

C’est aussi des flots qu’émerge un autre ambitieux. Simple pêcheur, Olivier Le Nézet a accumulé les casquettes jusqu’à devenir président du port de Lorient, du comité régional des pêches de Bretagne, puis en 2022, de l’instance nationale, la fonction suprême. Les pêcheurs lui reprochent aujourd’hui de ne plus défendre leurs intérêts. Ses méthodes directes font grincer des dents. Jusqu’où ira le Breton ?

Une réhabilitation intéressée

Sur la rive sud de la Méditerranée, un autre Français sort du lot, ou plutôt, refait surface de manière inattendue. Le diplomate Ferdinand de Lesseps, concepteur du canal de Suez, se trouve réhabilité à la faveur des grands projets du président Al-Sissi : sa statue de sept mètres a été littéralement sauvée des eaux, et au passage, de l’oubli.

Le numéro 66 de XXI, en vente en librairie et dans notre boutique, est en transit, en mouvement, entre deux ports. Sur les mers, l’un dirige une entreprise de porte-conteneurs qui a fait fortune à la faveur de la crise du Covid-19. Le deuxième a quitté son bateau de pêche pour devenir patron multi-casquettes du secteur. Le dernier rêve de marinas et de zones franches sur un canal de Suez redevenu centre du monde. Rodolphe Saadé, Olivier Le Nézet et Abdel Fattah al-Sissi ont fait des flots leur marchepied.

