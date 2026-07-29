De Gaza à Jérusalem, deux poèmes de reporter pour une guerre

UN CIEL JUSTIFIÉ 04.2024

J’aimerais avoir le temps de penser, de laisser gonfler un petit poème jaune

Dans ma tête, la nuit d’y courir. Près de la centrale nucléaire de Dimona

Un ballon couleur aluminium, une tête de lapin accrochée dans mes phares

À un buisson d’épineux dessinait en souriant un parfait paysage coupable

Cherchant un innocent, je me demandais si ce ciel qui s’infiltrait en nous

Ne nous éparpillait pas de même ? L’éclat des bombardements sur Gaza

portait plus loin que leur fracas au désert, comme encore en relançant

Le moteur je murmurais un ordre, feu, je devinais des nuages indécidables

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TU LA DIVISERAS EN CELLULES

ET TU L’ENDUIRAS DE BITUME

Terre sainte, 2070

Au désert

Un lézard

Lèche, à

L’ombre d’une

Gigantesque

Bulle blanche

Leader du

Marché pour

Telle valve

Sécurisée

La main d’un

Ouvrier

Tandis qu’en

Haut un couple

Haredi*

Embarqué

Pour mémoire

Prolifère.

*« Craignant-Dieu » en hébreu, terme désignant les ultra-orthodoxes qui suivent l’ordre divin de la Genèse : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. »

Les Six Premiers jours d’octobre, Louis Imbert, POL, 176 pages. Sortie le 24 septembre.