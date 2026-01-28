ChroniqueMiniature
D’un trait

Le juge sadique, l’IA toute-puissante et la horde trumpiste

Écrit par Guillaume Gendron
28 janvier 2026
portrait de Guillaume Gendron
photo Étienne Boulanger
Figure du mal et du savoir absolus, le juge Holden, personnage central d’un roman de Cormac McCarthy, fait écho au chaos de l’Amérique de Trump. Comme une synthèse entre l’amoralité omnisciente de l’intelligence artificielle et la cruauté chimiquement pure du président MAGA. Une chronique de Guillaume Gendron, rédacteur en chef de Revue21.
5 minutes de lecture

Depuis maintenant plus d’un an, la planète, et, par ricochet, la pensée, est à nouveau sous le joug de la folie trumpiste. De brillants esprits dépensent une énergie phénoménale à tenter d’y donner forme, consistance et direction. Pour comprendre l’agitation permanente, les revirements brutaux, et les désirs jamais rassasiés d’expansion territoriale du président américain, on dépoussière de vieux concepts. Un jour, c’est la « destinée manifeste », ce « droit divin » qu’aurait l’Amérique à s’étendre depuis l’invention du far west. Le lendemain, c’est la doctrine Monroe, qui préempte la moitié du globe comme une chasse gardée : « C’est NOTRE hémisphère », proclame un tweet du département d’État. Donald Trump l’a rebaptisée « doctrine Donroe », sa version stéroïdée, sachant que le « Don », en anglais, c’est aussi le Parrain. D’aucuns, enfin, évoquent le Lebensraum, l’espace vital nazi, puisqu’il faudrait à Trump l’Arctique entier pour respirer à son aise (notons que ses nervis de l’ICE, la police immigration aux airs de milice, ont ressorti les longs manteaux verts chers aux officiers allemands).

L’humiliation et la force

Ces concepts sont d’utiles béquilles historiques, certes. Mais dès 2018, durant le premier mandat – rétrospectivement quasi pondéré – du milliardaire MAGA, le journaliste Adam Serwer avait réussi à concentrer l’essence du trumpisme, son insatiable goût pour l’humiliation et la force, dans une formule : « The cruelty is the point. » La cruauté, c’est ça le but. Puérile, gratuite, désinhibée. Résistante à la rationalité comme à l’analyse.

À lire aussi
portrait de Ta-Nehisi Coates
Novembre 2025
De « Black Panther » à Trump, dix ans avec l’écrivain Ta‑Nehisi Coates
Adulé sous Obama, passé par Hollywood, l’intellectuel remonte sur le ring. Contre la censure réac, les tiédeurs démocrates et l’« apartheid » en Palestine.
Portrait  |  Novembre 2025 | Pouvoirs

Cette cruauté chimiquement pure est la grande affaire d’un « modern classic » de la littérature états-unienne : Méridien de sang, de Cormac McCarthy. Publié en 1985, cet anti-western épique retrace les massacres, historiquement avérés, d’un gang de mercenaires désœuvrés au mitan du XIXe siècle, lors de la prise de la Californie au Mexique, ultime frontière de la « destinée manifeste ». Le texte a fait date, tant pour sa violence paroxystique que pour la puissance des aphorismes dont McCarthy avait le secret.

L’auteur y décrit une Amérique corrompue au berceau, les soudards à l’assaut du far west si ivres de sang qu’une fois victorieux et n’ayant plus rien à conquérir, ils ne peuvent que répéter ad vitam les mêmes sévices sans but sur tous ceux qu’ils croisent. Le cœur noir du roman est un des personnages de fiction les plus fascinants et terrifiants jamais créés : le juge Holden. Dans la horde sauvage de ces scalpeurs blancs, il fait office de guide spirituel, son ascendant mis au service d’un sadisme sans limites.

Obèse, rieur, la peau translucide, le juge mégalo ne dort jamais et pontifie sans cesse, voyant le reste de l’humanité comme ses sujets, sur qui il a droit de vie, de mort et de propriété. « Je suis le suzerain de tout ce que j’observe », lance-t-il, phrase devenue un mème ambigu accolé à la photo de Trump. Dans l’épilogue, Holden sort son violon, et transforme la foule d’un saloon en tourbillon à sa botte, tel Trump à Davos, vortex subjuguant l’attention mondiale par sa frénétique cacophonie.

La puissance sans pare-chocs

Ronan Hatfull, un professeur britannique, écrivait déjà en 2017 que la logorrhée du juge n’était pas sans rappeler l’incontinence verbale du locataire de la Maison Blanche. Quand Trump déclare « Ma propre moralité, mon propre esprit, c’est la seule chose qui puisse m’arrêter », c’est comme s’il paraphrasait un soliloque du juge. Du pur McCarthy, bien qu’il soit impensable qu’il l’ait lu. Car à la différence de Trump – qui n’a jamais ouvert un livre de sa vie, selon son ghostwriter –, Holden est une figure surnaturellement brillante et cultivée. Le juge parle toutes les langues, connaît tous les penseurs et poètes, maîtrise tous les arts et toutes les sciences. Il est une figure à la fois du mal absolu et du savoir absolu.

Et c’est là qu’on peut trouver un dernier écho à notre sidération contemporaine. Le juge Holden n’est pas tant une silhouette trumpienne prémonitoire qu’une sorte d’intelligence artificielle résolument amorale : le Grok rêvé par Elon Musk. Toute la connaissance du monde mise à la portée des masses pour assouvir leurs plus bas instincts. Il symbolise le danger de la fameuse science sans conscience, la force sans éthique, ou, pour paraphraser l’essayiste Nicolas Chemla, la « puissance sans pare-chocs ». Sur Reddit, on a d’ailleurs découvert que des internautes s’amusaient à créer, grâce à l’IA, des robots conversationnels basés sur de célèbres personnages de fiction. Dont le juge Holden. Évidemment.

D’un trait

Choses vues, choses lues, vécues ou ressenties : dans ces chroniques, Revue21 capture un fragment de l’époque dans ses bouleversements minuscules ou majuscules.

Christian SAlmon
« Carnavalesque », la géopolitique du pitre
Christian Salmon décrypte l’adjectif choisi par l’ex-dirigeant russe Medvedev pour commenter l’enlèvement de Maduro.
portrait de Sophie Bouillon
L’acier, le Grand-Duché et les monstres de Gramsci
Une chronique de Sophie Bouillon, où l’on parle de sidérurgie, de syndicalisme et de frontières.
portrait de Ramsès Kefi
Marseille, des tubes aux tueurs
Une chronique de Ramsès Kefi sur l’assassinat du frère d’Amine Kessaci, le narcotrafic et les entêtants refrains des rappeurs hardcore.
portrait de Sophie Bouillon
« On sait que ça va pas être possible »
Une chronique de Sophie Bouillon – où l’on parle du Nigeria, d’optimisme, et d’une jeunesse française qui doute.
portrait de Julie Neveux
« Travailler comme des chevaux de trait » : au Japon, une injonction bourrine
Une chronique de Julie Neveux – où l’on parle d’une Dame de fer, de violence verbale et d’épuisement.
portrait de Ramsès Kefi
La minute papillon des ministres de Macron
Une chronique de Ramsès Kefi – où l’on parle de l’Olympique de Marseille, d’une affaire de sextape à Saint-Étienne et de cookies au chocolat blanc.
Le contributeur
Rédacteur en chef
Guillaume Gendron
Par le même contributeur :
Faire combattre 62 sumos à Paris : mode d’emploi
Tags
Explorer le thème
États-Unis
Christian SAlmon
Janvier 2026
« Carnavalesque », la géopolitique du pitre
Christian Salmon décrypte l’adjectif choisi par l’ex-dirigeant russe Medvedev pour commenter l’enlèvement de Maduro.
D’un trait  |  Janvier 2026
Fidji Simo
Janvier 2026
Fidji Simo, la Frenchie de ChatGPT, et la poubellisation du Net
La n° 2 d’OpenAI connaît une ascension fulgurante grâce à sa capacité à monétiser nos vies sur les plateformes. Quitte à les dégrader à coups de pub ?
Portrait  |  Janvier 2026 | Algorithmes
Hugo Carvajal et Nicolas Maduro
Janvier 2026
Derrière l’enlèvement de Maduro, l’opportuniste trahison d’un maître-espion vénézuélien
Hugo Carvajal rejetait les accusations de « complot narcoterroriste » visant son pays. Il en est soudainement devenu l’apôtre. Quitte à s’auto-accuser.
À la source  |  Janvier 2026 | Pouvoirs
Une femme écrit sur un ordinateur
Décembre 2025
« La Femme de ménage » et les robots : le mystère McFadden
La discrète autrice américaine à succès publie plus vite que son ombre. Trop ? Certains vont jusqu’à la soupçonner d’être une intelligence artificielle.
Portrait  |  Décembre 2025 | Algorithmes
Steve Bannon et Noam Chomsky
Décembre 2025
Steve Bannon et Noam Chomsky, sidérant duo exhumé du dossier Epstein
Un stratège MAGA riant avec une figure de la gauche radicale : l’image dit beaucoup de l’emprise du pédocriminel sur le monde politique et intellectuel.
Coup d’œil  |  Décembre 2025 | Pouvoirs
Mark Zuckerberg, Emmanuel Saez et Sam Altman
Novembre 2025
Taxer les milliardaires : la révolution française débarque en Californie
L’économiste Emmanuel Saez propose une solution iconoclaste pour sauver le système de santé ouest-américain. Au grand dam de la Silicon Valley.
Enquête  |  Novembre 2025 | Pouvoirs
Antoni Trenchev et Don Trump Jr devant un drapeau Bitcoin
Novembre 2025
Des Balkans à Washington, l’irrésistible ascension d’un cryptobaron sous Trump
Antoni Trenchev était en fuite. Mais c’était avant. Grâce au clan du président américain, les spéculateurs de « shitcoins » remontent sur scène.
Enquête  |  Novembre 2025 | Pouvoirs
portrait de Ta-Nehisi Coates
Novembre 2025
De « Black Panther » à Trump, dix ans avec l’écrivain Ta‑Nehisi Coates
Adulé sous Obama, passé par Hollywood, l’intellectuel remonte sur le ring. Contre la censure réac, les tiédeurs démocrates et l’« apartheid » en Palestine.
Portrait  |  Novembre 2025 | Pouvoirs
Lauren Southern entourée de Gavin McInnes, Donald Trump, Tommy Robinson et Andrew Tate
Octobre 2025
Lauren Southern, la Jeanne d’Arc antiféministe au bûcher des mascus
Xénophobe, islamophobe, réactionnaire, elle raconte son parcours de figure de l’extrême droite. Jusqu’à sa chute, victime des hommes qu’elle défendait.
Portrait  |  Octobre 2025 | Aventures
portrait de James Stone
Octobre 2025
Le très discret magnat américain derrière Gabriel Zucman
James Stone, assureur millionnaire, soutient l’idée d’une taxe sur les milliardaires. Il est de ceux qui financent les recherches de l’économiste français.
Portrait  |  Octobre 2025 | Pouvoirs
« Carnavalesque », la géopolitique du pitre
D’un trait  |  Janvier 2026
« Carnavalesque », la géopolitique du pitre
Christian Salmon décrypte l’adjectif choisi par l’ex-dirigeant russe Medvedev pour commenter l’enlèvement de Maduro.