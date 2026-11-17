Le 1er septembre 2026, j’ai reçu un étrange coup de fil depuis Shanghai. L’homme qui m’appelle ce jour-là est un de mes contacts de longue date, croisé dans les arcanes interlopes des opérations d’influence internationale. François T. est un type difficile à cerner, passé par le renseignement français, puis l’un des plus importants cabinets d’intelligence économique, qui prodigue conseils à des potentats africains et zigzague en classe affaires entre l’Europe de l’Est et l’Asie. Visiblement tendu, François T. me demande si j’ai des informations sur un dirigeant chinois récemment arrêté à Paris. Je ne suis pas le seul qu’il interroge : le quinquagénaire fait chauffer son répertoire d’avocats et de journalistes pour s’enquérir du sort de ce mystérieux businessman en brûlant des cigarettes Dunhill en série.

Il découvre assez rapidement que l’homme appréhendé quatre mois plus tôt à l’aéroport de Roissy est un haut directeur d’une société de fabrication de conteneurs cotée à Hong Kong. Il a été intercepté sur mandat d’arrêt de Washington dans le cadre d’une affaire que l’administration Trump a baptisée « le complot des conteneurs », « une conspiration mondiale qui a eu des répercussions sur des milliards de dollars d’échanges commerciaux ». C’est là que François T. comprend qu’il se trouve pris dans les mâchoires d’un piège qui le dépasse.

La veille, il avait fêté ses 52 ans dans un restaurant à la déco kitch toute de rouge et noir, comme en atteste une photo de la soirée. Une absurde parenthèse dans un marathon de trois jours principalement passés cloîtré dans une chambre d’hôtel à répondre aux questions de ses « hôtes » chinois. Devant lui, le gâteau dégouline de gélatine et de mauvais goût. Sur le dessus, une Maserati miniature dorée et des dollars en plastique entourent les bougies. Derrière, le consultant français pose avec un sourire crispé. Il est mal rasé, le teint grisâtre. Ses yeux sont soulignés par des poches épaisses. Il est épuisé. Il faut dire que son voyage d’affaires a pris une drôle de tournure. À peine descendu d’avion, il a été conduit au Royal Century, un cinq étoiles au cœur du quartier de Tangzhen. Deux hommes en costume gris l’y attendaient. Ils n’ont pas décliné leur identité et sont restés sibyllins sur le « client » évoqué pour l’attirer là. Un troisième homme se joindra à eux les jours suivants, pour une interminable discussion, que François T. qualifie lui-même d’« interrogatoire ». Ou comment un aimable rendez-vous d’affaires a basculé.

Opération de recrutement

Cet appel depuis Shanghai a éveillé ma curiosité. J’ai pris l’initiative de revoir François T. à son retour en France. C’est au fil de nos rencontres, pendant un mois et demi, qu’il m’a raconté ces trois étranges journées, quelque part entre Lost in Translation et Le Bureau des légendes. Je m’apprêtais à en publier le récit quand j’ai appris que, dans la nuit du 11 novembre, son corps sans vie avait été retrouvé à son domicile.

Aucun lien avec son séjour chinois ne peut être établi. Comme c’est l’usage, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris. François T. avait de multiples facettes et de nombreux soucis – notamment un procès pour violences sur une ex-compagne, lié à un interminable conflit, encore vif, avec son ancien employeur. Il avait comparu devant le tribunal la veille de sa mort.

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Son affaire chinoise mérite néanmoins d’être rapportée. Avant sa disparition, j’ai pu consulter l’intégralité de ses échanges Signal et WhatsApp avec ses interlocuteurs chinois, des photographies prises pendant son séjour et ses documents de voyage. Le croisement de ces éléments avec plusieurs sources humaines m’a permis d’en vérifier la chronologie et de retracer les différentes étapes de ces conversations. C’est un aperçu inédit de ce qui ressemble à une opération de recrutement pour le compte du renseignement chinois. On y découvre comment une prospection commerciale glisse en tentative de « retournement », au moment précis où Pékin veut mettre la pression sur Paris pour empêcher l’extradition d’un cadre chinois réclamé par Washington.

Clients en fuite

La première touche a été réalisée par une femme se faisant appeler « Elena Chen », trois semaines plus tôt, en août. Un message apparaît sur la messagerie Signal du lobbyiste, alors en vacances en famille à Phuket, en Thaïlande. « Good Morning Monsieur François, this is Elena. » Le consultant n’a aucune idée de qui lui écrit. Il se creuse les méninges – vingt ans qu’il travaille dans la zone grise de l’influence internationale, à défendre les intérêts de dictateurs, d’entreprises étrangères aux prises avec un scandale ou de milliardaires accusés de corruption, organisant leurs plans de bataille pour sauver leurs réputations. Habitué aux clients paranos ou en fuite, il tâtonne, dans un anglais rudimentaire. « Un lien avec Ibiza ou [une chaîne d’hôtel de luxe] ? » Après un ping-pong de messages confus, mais bien informés sur les activités du lobbyiste, « Elena » clarifie : « Nous avons beaucoup de clients, et ils ont des besoins différents, en Afrique principalement. »

François T. se montre intéressé, alors qu’un Mister Liu (que ne je n’ai pas réussi à identifier) est mentionné. « Le client qui a invité (sic), ils savent que vous êtes en Asie ces derniers jours, alors ils veulent vous parler. C’est plus direct. […] Je veux vous trouver le client parfait. » Le Français temporise, avec un nouveau message tortueux : « J’ai travaillé [dans la] politique en Thaïlande et je me suis fait des ennemis autant que des amis. Je ne vais pas sortir mes enfants de Thaïlande. Mais à partir du 1er septembre, je vais où vous voulez. » « Elena » prend note, et lui conseille, « pour sa sécurité », de ne plus discuter de « projet sensible pour le moment ».

Pendant une dizaine de jours, à raison d’un ou deux messages quotidiens, un pas de deux s’installe dans un étrange sabir anglophone, que le consultant entrecoupe de séances de plongée sous-marine. Il sait y faire. Il égrène ses états de services – « J’ai passé 15 ans dans l’armée française et les services de rens (sic) », « c’est précieux dans notre industrie », commente son interlocutrice chinoise –, puis ses missions de consultant international comme autant d’arguments commerciaux.

Ardues négociations

Le Français se vante même d’avoir été « tamponné » par les Nord-Coréens quelques années plus tôt : « Ils m’ont dit de venir chez eux pour une visite, j’ai dit non. » « Elena » répond, visiblement étonnée : « On entend rarement parler de choses comme ça. Comment ont-ils connecté ? » François T. déroule : « Ils ont deux diplomates à Paris. Ils ont entendu parler de moi au Kazakhstan et par leur ambassadeur au Sénégal […]. Ils voulaient améliorer leur image 😂😂😂😂 Gros challenge. » Mission qu’il dit avoir, en conséquence, déclinée.

« Et donc vous avez une histoire intéressante sur la Chine ? », demande-t-elle. « China no », répond le lobbyiste. Mais il lui est arrivé de croiser des diplomates chinois en Afrique. Suffisant pour « Elena » : « Je viens de penser à un client […], ils pourraient avoir un projet qui matche avec votre expérience. Je vais vérifier. » S’engagent alors d’ardues négociations sur le billet d’avion pour Shanghai, facturé 6 000 euros. Trop cher pour « Elena ». Le consultant refuse de voler en classe éco (« I don’t do this anymore »), et lui rappelle son statut (« vraiment, je ne suis pas une diva […], mais 6K n’est pas un problème pour une compagnie VIP »), rafale de photos à l’appui : on le voit dans un jet avec un officiel africain ou serrant la main d’Emmanuel Macron sur le perron de l’Élysée.

Son interlocutrice chinoise renâcle, François T. rappelle que « la Chine et la France ont des intérêts mutuels » dont ils pourraient bénéficier autour d’un deal « gagnant-gagnant », elle finit par accepter. Finalement, ils se mettent d’accord, ce sera du 31 août au 2 septembre. Il se rendra en Chine depuis la Thaïlande et repartira en France depuis Shanghai. Ne reste qu’à trouver un costume confortable par forte chaleur. « Mon premier anniversaire en Chine ☺️ », s’enthousiasme le Français.

Sirènes hurlantes

Ce que le consultant ignore, malgré sa connaissance des affaires du monde, c’est qu’au moment où il parle logistique, Paris est au cœur d’un bras de fer entre les deux premières puissances mondiales. Et que la guerre commerciale déclarée par Donald Trump contre la Chine a fait de la France, aux yeux de Pékin, une complice des pressions étasuniennes.

Le 14 avril 2026, à Roissy, alors qu’il s’apprête à embarquer sur un vol de nuit à destination de Hong Kong, Vick Ma, 54 ans, directeur marketing de Singamas – la société de conteneurs hongkongaise évoquée plus tôt – est intercepté par la police aux frontières. Il est visé par un mandat d’arrêt américain, comme six autres dirigeants des quatre plus grands constructeurs mondiaux de conteneurs, contrôlant 95 % de ce marché névralgique pour le commerce international. Les États-Unis accusent ces compagnies chinoises de s’être entendues durant la pandémie de covid pour limiter leur production, provoquant « flambée des prix et pénurie de marchandises », selon l’acte d’accusation.

En vertu de l’accord bilatéral unissant la France et les États-Unis, Vick Ma est conduit, toutes sirènes hurlantes, à l’ancien palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité, pour être placé en détention. L’ambassade de Chine en France s’insurge. Elle dénonce « un nouvel exemple de l’abus par les États-Unis de leur “compétence extraterritoriale” » et affirme avoir « déjà engagé des démarches à différents niveaux » auprès de Washington comme de Paris. Des sept dirigeants chinois visés, Vick Ma est le seul, à ce jour, à avoir été arrêté.

Dans le viseur de Pékin

Côté français, on dit avoir suivi le protocole habituel en matière d’extradition. « Rien de politique, on fait respecter les accords bilatéraux en s’assurant du respect des engagements de la France concernant les droits humains », explique un magistrat spécialisé. À l’issue de la procédure – convocation des magistrats de liaisons des deux pays et audience d’examen de l’acte d’accusation –, son extradition est validée. Les avocats du businessman chinois font immédiatement appel, l’audience est fixée pour la mi-décembre. Vick Ma est équipé d’un bracelet électronique et contraint de rester à Paris en attendant l’examen de ses recours, éventuellement jusqu’au Conseil d’État. La France se retrouve piégée.

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Au moment où l’affaire est lancée, le ministère de la justice américain vient d’être confié à Todd Blanche, un proche de Donald Trump – il a notamment été l’avocat du président républicain lors de son procès en 2024 à New York pour dissimulation de preuves et falsification de documents. Avec « le complot des conteneurs », Blanche entend frapper fort, la publication de l’acte d’accusation s’accompagnant d’un communiqué fleuve raccord avec la rhétorique trumpiste : « [Les inculpés] ont volé les Américains ordinaires, qui ont dû payer plus cher et attendre plus longtemps pour obtenir des produits de première nécessité. » C’est la dernière phrase du texte qui met Paris dans le viseur de Pékin : « Le Bureau des affaires internationales du ministère de la justice et les autorités françaises ont apporté une aide précieuse pour permettre l’arrestation de Vick Ma. » Les Américains, comme l’a rapporté Intelligence Online (publié par le même éditeur que Revue21, Indigo Publications), ont même surnommé l’opération « Midnight in Paris », comme le film de Woody Allen.

Depuis, plusieurs sources parisiennes m’ont confirmé les menaces à peine voilées de représailles de la Chine si l’extradition de Ma a bien lieu. L’ambassade chinoise, qui n’a pas donné suite à ma demande de rendez-vous, a préféré m’adresser sa position écrite sur l’imbroglio international. Celle-ci s’achève par une formule diplomatique qui ne masque pas la pression exercée : « La partie chinoise espère que la France accorde une grande importance à cette affaire et décide, au terme de son examen juridique, de ne pas autoriser l’extradition, afin de préserver les fondements du développement des relations sino-françaises. »

Exercice périlleux

À Shanghai, les interlocuteurs de François T. évoquent un Chinois arrêté en France, dont ils prétendent ne rien savoir du sort, ce dernier étant « impossible à joindre ». Le Français promet de se renseigner – c’est le moment des fameux appels en rafale vers l’Hexagone. Rapidement, il récupère les divers éléments sur l’affaire Vick Ma publiés dans la presse. « Vous ne m’avez pas tout dit, leur lance-t-il en remontant dans sa chambre d’hôtel, comprenant qu’il s’agissait d’un test. Vous pouvez le joindre, et il est en lien avec l’ambassade de Chine à Paris. » Dès lors, l’air se charge. Les hommes en gris lui soumettent des Post-it sur lesquels sont écrits des noms français. « Est-ce qu’ils sont de la DGSE [direction générale de la sécurité extérieure] ? » L’ancien militaire dit pourtant avoir quitté « la Boîte », comme on dit dans le jargon, depuis 2009. Lui qui pensait vendre ses services en business intelligence comprend qu’on essaye de le retourner. Dans le même temps, il est bien décidé à prouver sa valeur, et distille ce qu’il peut sur les rouages du renseignement français tout en essayant de ne pas se compromettre. Exercice périlleux. Il ne subit aucune violence, mais sent que la pression psychologique – et sa paranoïa – monte palier par palier. La nuit, il est pris de violents maux de ventre. « Je me suis même demandé si j’avais été empoisonné… », me confie-t-il à son retour à Paris.

Si vous prenez des Chinois, on va prendre des Français. On t’a vu jeter un mégot dans la rue. Tu sais qu’il ne nous en faut pas plus pour t’arrêter ? Les « hôtes » de François T.

Le troisième et dernier jour est le plus éprouvant. Selon son récit, François T. passe alors sur le grill et tous les sujets brûlants pour Pékin sont évoqués : notices Interpol, présence tricolore en Afrique, bases et hôpitaux militaires français. Pendant une énième pause cigarette en bas de l’hôtel, un de ses interrogateurs le rejoint : « Si vous prenez des Chinois, on va prendre des Français. On t’a vu jeter un mégot de cigarette dans la rue. Tu sais qu’ici, il ne nous en faut pas plus pour t’arrêter ? » Un peu plus tard, l’un des hommes en gris lui glisse une enveloppe kraft avec 5 000 euros en liquide, ainsi qu’une carte SIM, un téléphone et l’autorisation de prendre son vol pour Paris.

À son retour en France, pendant quelques jours, François T. continue à écrire à « Elena Chen » sur Signal et WhatsApp, mais sans entrer dans le vif du sujet. En parallèle, il dit avoir déposé une main courante dans un commissariat pour garder une trace de ces jours éprouvants… Tout en « attendant d’éventuelles consignes qui ne sont jamais venues ». Fin septembre, il bloque « Elena Chen » sur les messageries. « J’ai dû prévenir toutes les personnes que j’ai dû mentionner pendant mon séjour, ce n’était pas très agréable. »

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Lors de notre dernier rendez-vous, fin octobre dans un café du Quartier latin, François T. disait vouloir tourner la page. « Deux agents de la DGSI m’ont débriefé », assurait-il. Contactée la direction générale de la sécurité intérieure n’a pas souhaité commenter. Les 5 000 euros, il les avait dépensés. « Pour me dédommager de tous les frais engagés », lâchait-il entre deux gorgées de bière. « Je sais qu’ils ont cherché à tirer une à une les lettres du “MICE” », résumait celui qui connaissait ses classiques. Chaque lettre de cet acronyme anglais, qui veut aussi dire « souris », désigne un ressort pour retourner un interlocuteur : « Money [argent], Ideology, Compromission, Ego. » « Ils auraient pu s’arrêter à M, ironisait le lobbyiste. Ideology ? Je m’en tape de la Chine. Compromission ? Je suis célibataire et je n’ai rien à cacher. Ego ? J’ai pas mal de problèmes perso en ce moment, mais j’ai passé l’âge. » Avant d’ajouter : « Je n’ai jamais envisagé de trahir mon pays. Et si je travaillais pour des Chinois, ce serait uniquement dans les cas où leurs intérêts ne seraient pas contraires à ceux de la France. »

Une semaine avant sa mort, François T. évoquait encore d’autres clients autour du monde dont il défendait les intérêts et plaisantait sur un candidat à la présidentielle. À un avocat spécialisé qu’il avait sollicité, il disait ne plus vouloir « se mêler de cette histoire [à Shanghai] », comme cela lui avait été « suggéré au plus haut niveau à Paris ». Et concluait au sujet de la Chine : « La destination ne me tentait déjà pas, je la considère désormais comme interdite. »

Vick Ma, lui, attend toujours. Sous bracelet électronique – et l’œil attentif de Pékin.