Dans le sud du département de l’Ardèche, Alba-la-Romaine est ce que l’on pourrait appeler « un charmant village ». Construit autour d’un vieux château, son bourg médiéval en pierres noires et blanches dessine un dédale de ruelles, de voûtes et de placettes décorées de lauriers et de fanions. Sous les ­platanes, les terrasses de cafés et de restaurants laissent deviner une commune bien vivante. À la lisière est, le ruisseau de l’Escoutay coule doucement depuis le massif du Coiron et sa végétation touffue.

À seulement 5 km de là, Le Teil offre un cadre bien différent. Autour du centre-ville en partie déserté, où les rideaux métalliques de nombreux commerces restent fermés, les pavillons sont rois. En béton, recouverts de crépi et jouxtés de piscines, ils s’alignent dans toutes les directions. Au sud, la ville est bordée par une grande usine de ciment. Au nord, par une zone d’activité commerciale. À l’est enfin, elle est séparée du Rhône par une route à deux voies flanquée de glissières.

Lors des élections législatives de 2024, dernier scrutin national en date, Alba-la-Romaine a voté à 48 % pour le Nouveau Front populaire (NFP) au premier tour ; Le Teil, à 46 % pour le Rassemblement national (RN). Ces deux voisins qu’à peu près tout oppose ne sont pas qu’une curiosité socio-électorale isolée, mais un cas représentatif de la région de la Drôme et de l’Ardèche où, pour le dire grossièrement, les campagnes votent à gauche, et les villes à droite, très à droite.

Séparant les deux départements du nord au sud, l’urbaine et industrielle vallée du Rhône a largement plébiscité le parti de Marine Le Pen en 2024. Sur les 62 communes drômoises et ardéchoises jouxtant le fleuve, 60 ont mis le RN en tête au premier tour.

Penchant vers l’extrême droite

Le couloir rhodanien ne correspond pourtant pas aux canons du vote pour le Rassemblement national. Nous ne sommes ni dans les anciens bassins miniers frappés par le chômage de masse de l’Artois ou de la Lorraine ; ni tout à fait dans le sud-est vieillissant, séduit depuis longtemps par le vote identitaire, d’Orange à Fréjus. Encore moins dans la « diagonale du vide », touchée par le dépeuplement et ­l’isolement géographique, à l’image de la Nièvre ou de la Meuse.

Non, ici, la démographie est dynamique, la population active et nombreuse, l’industrie bien ancrée. La région est l’une des mieux innervées de l’Hexagone – TGV, A7, N7, transport fluvial – et ses vins s’exportent dans le monde entier. Le théorème selon lequel dynamisme ­économique, vie urbaine et intégration dans le commerce international éloignent le vote ­radical de droite serait donc caduc ?

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Les raisons de ce penchant vers l’extrême droite sont peut-être à chercher du côté du type d’urbanisation qui prédomine dans cette vallée du Rhône. Le long du fleuve, les communes sont certes nombreuses et ­rapprochées, mais les centres-villes sont petits et la majorité de la population vit en ­périphérie. Pas tout à fait la ville mais pas encore la ­campagne : c’est ce qu’on appelle le périurbain, caractérisé par ses zones pavillonnaires, ses surfaces commerciales et la place centrale de l’automobile. Dans ces espaces intermédiaires où l’on vit souvent très cloisonné, le RN prospère.

Au sein de cette région à forte emprise agricole, le RN a également pris racine dans les vignobles, en défendant le lobby vitivinicole – le vin érigé en « marqueur civilisationnel » – et, globalement, en politisant tous azimuts la notion de terroir.

Républicanisme de la première heure

De part et d’autre de cette longue plaine fluviale, les montagnes drômoises et ardéchoises présentent quant à elles une ruralité sans équivoque. Ici, la majorité de la population vit groupée dans des bourgs ou des villages. Les déplacements sont lents, du fait du terrain escarpé, du maillage routier superfi­ciel et de la déprise ferroviaire. Contraintes par le relief, les exploitations agricoles sont de petite taille et peu mécanisées.

Si rurales, isolées et modestes qu’elles soient, ces régions de moyenne montagne votent très largement à gauche. Sur les quelque 250 communes qui se trouvent entre les latitudes de Valence et de Montélimar, dans les montagnes et les vallées du Vivarais, des Cévennes, du Vercors et du Diois, le Nouveau Front populaire, alliance ­inédite de toutes les forces de gauche, du Parti socialiste (PS) à La France insoumise (LFI) en passant par les écologistes, a rassemblé 38 % des voix au premier tour des élections législatives de 2024, contre « seulement » 22 % pour le RN. Cinq villages du Diois (dans la Drôme) se sont même distingués en ne donnant aucune voix au Rassemblement national. Nous sommes bien là face à un vote rural de gauche.

Cette identité électorale bien particulière s’explique en partie par la longue tradition contestataire locale. Dès le XVIe siècle, les Cévennes, le Vivarais et le Diois sont des hauts lieux de la Réforme protestante. À l’image de la ville de Privas, presque entièrement détruite par les troupes de Louis XIII en 1629, ces territoires réprimés par la monarchie catholique ­nourrissent une défiance vis-à-vis du pouvoir royal, qui se traduira par un r­épublicanisme de la première heure.

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Une fois la République installée, cette culture révolutionnaire trouve son prolongement dans le socialisme, en ­particulier pour la population ouvrière du cru. Loin de l’image dominante des faubourgs laborieux des grandes villes, une véritable proto-industrie s’est développée dans ces campagnes au XIXe siècle. On exploite le ver à soie dans le Vivarais et le Diois, on extrait du charbon dans les Cévennes, on fabrique des bijoux dans la vallée de l’Eyrieux. Partout, on met à profit l’abondante énergie hydraulique pour filer la laine, la soie ou le coton, presser le papier, tanner le cuir ou scier le bois.

Ni incubateur réactionnaire ni paradis

Las, comme ailleurs, ces territoires n’échappent pas au douloureux phénomène de l’exode rural de la première moitié du XXe siècle. La population de certains villages est divisée par dix. Mais à partir des années 1960, l’arrivée inattendue de nouveaux habitants inverse la tendance. Mus par une utopie communautaire, la quête d’un retour à la terre ou le désir de changer de vie, des milliers de citadins –rebaptisés « néoruraux » – s’installent dans les vallées et les montagnes de la Drôme et de l’Ardèche. Avec eux, de nouvelles cultures politiques prennent racine, forgeant une ruralité diverse et militante.

Ruralité contre périurbanité, plaine contre relief, gauche contre droite : ces oppositions binaires doivent évidemment être manipulées avec précaution. En « science électorale », il n’existe pas de fatalité, et chaque territoire possède son contre-exemple. La vallée du Rhône n’est donc pas un simple incubateur réactionnaire, ni les plateaux alentour un pur paradis de solidarité. Les deux espaces ne sont pas des mondes hermétiques, mais sont, au contraire, intimement liés. Il n’empêche que les chiffres et la géographie racontent une histoire : dans ce coin du Sud-Est, les montagnes résistent aux torrents droitiers.